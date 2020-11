V rebríčku 100 najvplyvnejších žien roka sú aj Cichanovská a Marinová

Na archívnej snímke fínska premiérka Sanna Marinová. Foto: TASR/AP

Speváčka a skladateľka pochádzajúca z Beninu Angelique Kidjo, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Opal Tometiová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn/Minsk 24. novembra (TASR)- Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská sa dostala do rebríčka stovky najvplyvnejších žien roka 2020, ktorý zostavila britská spravodajská stanica BBC. Cichanovskú zaradili do rebríčka v kategórii Líderstvo.Tento rok BBC vyzdvihuje ženy, ktoré stáli na čele zmien a realizujú ich aj v týchto nepokojných časoch. Rebríček je rozdelený do štyroch kategórií: Poznanie, Líderstvo, Kreativita a Identita.Na zozname BBC je aj fínska premiérka Sanna Marinová, ktorá stojí na čele vlády pozostávajúcej zo štyroch politických strán vedených ženami.V kategórii Kreativita sa na zozname ocitla hollywoodska herečka malajzijského pôvodu Michelle Yeohová, hviezda nových akčných filmov zo štúdií Avatar a Marvel, či beninská speváčka Angélique Kidjo označovaná za "".V kategórii Poznanie je medzi ocenenými britská vedkyňa Sarah Gilbertová, ktorá vedie výskum vakcíny proti koronavírusu nového typu na Oxfordskej univerzite.Pokiaľ ide o kategóriu Identita, BBC vyzdvihla napr. aj úsilie americkej aktivistky Opal Tometiovej, ktorá je jednou z troch žien z tímu spoluzakladateľov hnutia Black Lives Matter.V rebríčku sú aj mnohé aktivistky bojujúce za práva žien, prenasledovaných menšín, telesne postihnutých či za zdravé životné prostredie alebo proti korupcii či snažiace sa presadiť dobrú správu vecí verejných.Prvá kolónka v stočlennom zozname zostala bez uvedenia mena - BBC takto ocenila "", ktoré tento rok obetavo prichádzali na pomoc iným, a na pamiatku tých, "".Zoznam 100 najvplyvnejších žien vznikol aj na základe tipov od redaktorov z jednotlivých jazykových sekcií spravodajskej stanice BBC.Hľadali sa kandidátky, ktorí sa dostali na titulné stránky novín alebo za posledných 12 mesiacov ovplyvnili dôležité udalosti v tej-ktorej krajine či regióne. Pátralo sa aj po ženách, ktorých osud môže byť inšpiráciou pre iných. Tímy BBC našli aj ženy, ktoré dosiahli niečo významné alebo svojím konaním ovplyvnili svoje spoločnosti spôsobom, ktorý ani nemusel nevyhnutne priniesť niečo nové.Konečný zoznam sa potom zúžil tak, aby bol v súlade s tohtoročným mottom - Ženy, ktoré stáli na čele zmien. Svoju rolu pri výbere zohralo potom aj regionálne zastúpenie a pravidlo nestrannosti.