V redakcii BBC v Indii boli razie po odvysielaní kritického dokumentu

Naí Dillí 14. februára (TASR) - Indické daňové úrady vykonali v utorok razie v redakcii britskej stanice BBC v Naí Dillí, uviedol pre agentúru AFP novinár, ktorý tam pracuje. Stalo sa tak niekoľko týždňov po tom, čo BBC odvysielala dokument kritizujúci indického premiéra Naréndru Módího v súvislosti s protimoslimskými nepokojmi v Gudžaráte z roku 2002.



"V kanceláriách prebieha razia týkajúca sa daní z príjmu, konfiškujú všetky telefóny," povedal nemenovaný zamestnanec BBC v Indii. Reportér AFP uviedol, že polícia uzavrela budovu, v ktorej sa na dvoch poschodiach nachádzajú priestory BBC, a dohliada na to, aby ľudia do nej nemohli vstúpiť ani odísť.



BBC v januári odvysielala dvojdielny dokument, podľa ktorého Módí nariadil polícii, aby nezasahovala počas nepokojov v juhoindickom štáte Gudžarát, kde bol v tom čase šéfom regionálnej vlády. Počas týchto násilností páchaných príslušníkmi pravicových hinduistických skupín zahynulo najmenej 1000 ľudí - väčšinu z nich tvorili menšinoví moslimovia.



Nepokoje sa začali po tom, ako 59 hinduistických pútnikov zahynulo v dôsledku požiaru vo vlaku. V súvislosti s touto tragédiou bolo za údajné zločinecké sprisahanie a vraždu odsúdených 31 moslimov.



Indická vláda nedávno zablokovala videá aj príspevky na Twitteri, v ktorých boli zdieľané internetové linky odkazujúce na spomínaný dokument BBC nazvaný "India: The Modi Question". Vládny kabinet pri tom využil svoje mimoriadne právomoci vyplývajúce zo zákonov o informačných technológiách. Poradca vlády označil túto snímku za "nepriateľskú propagandu".



Dokument BBC citoval predtým utajenú správu britského ministerstva zahraničných vecí odvolávajúcu sa na nemenované zdroje. Podľa Londýna išlo o "politicky motivované" násilie, ktoré malo znaky "etnických čistiek" a nebolo by možné "bez klímy beztrestnosti vytvorenej lokálnou vládou". "Naréndra Módí je (za to) priamo zodpovedný," zhrnul v správe britský rezort diplomacie.



Skupiny univerzitných študentov neskôr napriek zákazu zorganizovali premietania tohto filmu a polícia v tejto súvislosti zadržala dve desiatky poslucháčov univerzít. Podľa kritikov a politických oponentov išlo o útok na slobodu tlače.



Módí stál na čele štátu Gudžarát od roku 2001 až do roku 2014, keď bol zvolený za šéfa indickej vlády. Spojené štáty mu na istý čas pre tieto násilnosti zakázali vstup na americké územie. Od Módího nástupu do funkcie sa India prepadla v indexe slobody tlače Reportérov bez hraníc o desať priečok na 150. miesto spomedzi 180 krajín.



Špeciálny vyšetrovací tím zriadený indickým najvyšším súdom v roku 2012 uviedol, že v súvislosti s nepokojmi v Gudžaráte nenašiel žiadne dôkazy proti Módímu.