V regionálnych voľbách v Baskicku získali PNV a Bildu po 27 kresiel

Madrid 22. apríla (TASR) - V nedeľňajších regionálnych voľbách v španielskom autonómnom spoločenstve Baskicko získali najviac hlasov Baskická národná strana (PNV) a nacionalistická strana EH Bildu, ktoré obsadia po 27 kresiel v 75-člennom regionálnom parlamente. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



PNV, ktorá je v súčasnosti v Baskicku pri moci, získala podľa výsledkov podporu 35,22 percenta voličov. Za EH Bidu ich zahlasovalo 32,48 percenta. Tretia skončila Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) so ziskom 14,22 percenta hlasov a 12 kreslami. Ľudová strana PP by mala obsadiť sedem kresiel.



V Baskicku, ktoré má viac než 3,1 milióna obyvateľov, je približne 1,8 milióna oprávnených voličov. Volebná účasť dosiahla 62,5 percenta, píše AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje.



Žiadna strana nezískala absolútnu väčšinu 38 kresiel a PSOE by preto mohla mať rozhodujúcu úlohu pri tvorbe vlády, konštatuje AFP.



Líder PNV Andoni Ortuzar uviedol, že jeho strana sa pokúsi vytvoriť novú koalíciu. Analytici tvrdia, že PNV by mohla vládnuť spolu so PSOE súčasného španielskeho premiéra Pedra Sáncheza.



EH Bildu bola založená v roku 2012 ako koalícia ľavicových strán a je terčom kritiky za svoju údajnú spojitosť so separatistickou organizáciou Baskicko a jeho sloboda (ETA), píše Reuters. Tá v roku 2018 oznámila svoje definitívne rozpustenie.



Baskicko, ktoré sa nachádza na severe krajiny, má jeden z najvyšších hrubých domácich produktov (HDP) na obyvateľa v Európe, dodáva Reuters.