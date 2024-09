V regionálnych voľbách v Rusku priebežne vedú podporovatelia Putina

Moskva 9. septembra (TASR) - Podporovatelia ruského prezidenta Vladimira Putina vedú v regionálnych voľbách v Kurskej, Lipeckej a Brianskej oblasti. Vyplýva to z priebežných výsledkov, o ktorých v noci na pondelok informovala agentúra Reuters.



V pohraničnej Kurskej oblasti, kde začiatkom augusta prekvapivo vpadli ukrajinské sily a obsadili časť územia, priebežne vedie úradujúci gubernátor Alexej Smirnov so ziskom takmer 66 percent hlasov, ukazujú dáta ruskej volebnej komisie.



Gubernátor Lipeckej oblasti a kandidát Putinovej strany Jednotné Rusko Igor Artamonov získal po sčítaní takmer všetkých hlasov podporu 80 percent voličov. Tento región na juhozápade Ruska je častým terčom ukrajinských dronových útokov, pripomína Reuters.



V doplňujúcich voľbách do Štátnej dumy v pohraničnej Brianskej oblasti, ktorá taktiež často čelí ukrajinským útokom, priebežne vedie bývalý minister športu Oleg Matycin, tiež člen vládnej strany Jednotné Rusko.



Trojdňové regionálne a komunálne voľby v Rusku sa skončili v nedeľu večer. Podľa agentúry Reuters je očakávané, že v nich ľudia zvolili Kremľom podporovaných kandidátov. Výsledky týchto volieb sú v krajine interpretované ako hlasovanie o dôvere Putinovi a jeho invázii na Ukrajinu, ktorú spustil vo februári 2022.