V regióne Lazio vrátane Ríma budú rúška vonku povinné

Rím 2. októbra (TASR) - Lazio, stredotaliansky región zahŕňajúci aj metropolu Rím, schválil v piatok nariadenie povinného nosenia rúšok vo vonkajších priestoroch. Celá krajina pritom zažíva prudký nárast infekcií novým koronavírusom, informovala agentúra DPA.



Opatrenie, ktoré začne platiť v sobotu, sa netýka detí vo veku do šesť rokov ani ľudí vykonávajúcich šport či cvičenie.



"Vidíme rastúcu krivku nákazy, preto musíme zvýšiť stupeň ostražitosti a prevencie," napísal na Twitteri guvernér regiónu Lazio Nicola Zingaretti.



Taliansko hlásilo vo štvrtok 2548 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo bol najvyšší denný prírastok za vyše päť mesiacov a zároveň nárast oproti 1851 infekcií z predchádzajúceho dňa.



Piatkové údaje potvrdili toto zvyšovanie - Taliansko hlásilo 2499 nových prípadov.



Nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch je už povinné v južných regiónoch Kampánia, Kalábria a Sicília a nariadenie sa možno rozšíri na celú krajinu, uviedla námestníčka ministra zdravotníctva.



Taliansky premiér Giuseppe Conte v Bruseli povedal, že vláda plánuje predĺžiť celoštátny stav núdze, ktorý vyprší 15. októbra, do 31. januára.



Stav núdze je v Taliansku bežnou reakciou na kalamity ako zemetrasenia či krízy verejného zdravia. Úradom umožňuje konať rýchlejšie a vyhnúť sa byrokracii.



Minister zdravotníctva Roberto Speranza povedal, že denný prírastok v Taliansku je "oveľa nižší" než v iných európskych krajinách, "ale aj tak je zvyšujúci sa trend, takže by sme mali byť veľmi opatrení, veľmi dôkladní".



V marci a apríli bolo Taliansko celosvetovým ohniskom pandémie, prevažne jeho sever. Provinciu Bergamo zasiahla pandémia obzvlášť ťažko.



Miestne zdravotné úrady v piatok oznámili, že krvné testy v oblasti Val Seriana v provincii Bergamo odhalili, že koronavírusom sa už nakazilo šokujúcich 42,3 percenta populácie.