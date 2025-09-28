< sekcia Zahraničie
V regióne Valencia opäť hrozia prívalové dažde
Autor TASR
Madrid 28. septembra (TASR) — Španielska meteorologická agentúra AEMET v nedeľu vydala pre región Valencia ležiaci na východe krajiny, ktorý v októbri minulého roka postihli prívalové záplavy s 235 obeťami, výstrahu červeného stupňa pred intenzívnym dažďom. Informovala o tom agentúra AFP.
Okrem Valencie vydala agentúra AEMET červenú výstrahu aj pre provincie Tarragona a Castellón, ktorá platí od nedeľňajšieho večera do pondelka. Toto varovanie zopakoval aj premiér Pedro Sánchez.
V meste Valencia zostanú v pondelok zatvorené všetky školy. Zatvorené budú celý deň aj knižnice a verejné priestranstvá vrátane parkov, záhrad, trhov a cintorínov. Obyvatelia mesta dostali príslušné varovanie na svoje mobilné telefóny.
Po povodniach vyvolaných prívalovými dažďami zorganizovali miestni obyvatelia sériu protestov proti podľa nich zlému zvládnutiu mimoriadnej situácie miestnou vládou. Tvrdili, že ich včas nevarovala napriek tomu, že meteorologická agentúra vydala výstrahu.
