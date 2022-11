V reklamách na hračky v Španielsku nebudú používané rodové stereotypy

Madrid 30. novembra (TASR) — V Španielsku začne vo štvrtok platiť nový etický kódex, ktorý má výrobcov hračiek pre deti odradiť od toho, aby vo svojich reklamných kampaniach používali rodové stereotypy, ako je napríklad zobrazovanie dievčat s bábikami a chlapcov s figúrkami akčných hrdinov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Španielska vláda v stredu uviedla, že nový "samoregulačný kódex" nabáda firmy, aby používali len takú reklamu, ktorá vytvára obraz pluralizmu a rovnosti bez stereotypov.



"Charakterizovanie dievčat rodovými stereotypmi bude zakázané. Vyhneme sa výlučnému spájaniu dievčat s hračkami súvisiacimi so starostlivosťou o domácnosť a deti či kozmetikou, ako aj spájaniu chlapcov s akčnými, športovými čo technickými hračkami," konštatuje vláda vo vyhlásení.



Výrobcovia hračiek po novom tiež nebudú používať ružovú farbu na označenie hračiek pre dievčatá a modrú na hračkách pre chlapcov, dodáva AP a pripomína, že podobné nariadenia už platia aj v iných európskych krajinách.



Nový kódex aktualizuje predchádzajúci z roku 2005. Týka sa reklamy zameranej na deti do 15 rokov, pričom dôraz kladie na vekovú kategóriu do siedmich rokov.