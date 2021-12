V. Remišová upozornila EÚ na problém uzamknutia duševného vlastníctva

Brusel 3. decembra (TASR) - Slovensko sa v Bruseli snaží upozorniť na takzvaný vendor lock-in, čiže uzamknutie duševného vlastníctva zo strany dodávateľov, čo zákazníkov, vrátane štátnych správ, činí závislými na produktoch a službách týchto dodávateľov. Uviedla to v piatok v Bruseli vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá sa zúčastnila zasadnutia Rady EÚ pre telekomunikácie so zameraním na kybernetické hrozby a umelú inteligenciu.



Remišová pripomenula, že "vendor lock-in", čiže uzamknutie duševného vlastníctva u nejakého dodávateľa, Slovensku spôsobuje problémy, lebo napríklad informačné systémy, ktoré štát zaplatil, nemôže vlastniť.



"Nemáme k nim duševné vlastníctvo, prístupové práva či zdrojové kódy, čo následne vytvára situáciu, že sme nútení používať systém, ktorý nie je ani efektívny, ani lacný a nemôžeme sa z neho vyviazať," dodala.



Vicepremiérka spresnila, že táto otázka je spojená aj s používaním cloudových služieb. Tie sa považujú za flexibilnejšie z hľadiska úložiska dát ako fyzické riešenia na ukladanie dát, ale ako upozornila, presunúť dáta z jednej cloudovej služby na druhú je neuveriteľne ťažké, čo spotrebiteľom spôsobuje problémy.



"Súčasná regulácia na európskej úrovni to nerieši, zlepšenie sa očakáva od pripravovanej novej legislatívy, ktorá by problémy spojené s prenosom údajov a súborov mala riešiť aj z hľadiska ochrany spotrebiteľov, čo Slovensko podporuje," vysvetlila Remišová.



Ako dôležité to vníma aj z pohľadu dostupnosti a transparentnosti služieb na jednotnom trhu EÚ, čo má veľký význam pre občanov členských krajín.



Vicepremiérka zdôraznila, že za Slovensko presadzuje na Rade ministrov aj riešenie tohto problému, ktorý sa podľa nej dá vyriešiť lepšou reguláciou. Spojencov v piatok hľadala aj v rámci rozhovorov v tzv. slavkovskom formáte, s rezortnými partnermi z Českej republiky a Rakúska, s ktorými spoločne vyzvala k "digitálnemu humanizmu". Čiže k posilneniu základných ľudských práv v digitálnej dobe. Ide napríklad o právo na súkromie či právo na ochranu ľudskej dôstojnosti.



"To sú práva, ktoré v digitálnej dobe nadobúdajú úplne nový kontext a treba zabezpečiť ich účinnú ochranu," opísala situáciu.



Podľa nej niektoré členské krajiny sú v tejto oblasti orientované skôr "probiznisovo," keď viac ako prísnu ochranu práv spotrebiteľov uprednostňujú záujmy podnikateľskej sféry. Aj preto bude potrebné nájsť "krehkú rovnováhu", aby na jednej strane bolo možno posilňovať inovácie zastrešené súkromným podnikateľským odvetvím a na strane druhej zaistiť ochranu spotrebiteľských práv.



