V republikánskych primárkach v Ohiu zvíťazil Trumpom podporovaný Vance

Washington 4. mája (TASR) - Víťazom utorkových republikánskych primárok v štáte Ohio, v ktorých sa rozhodovalo o kandidátovi na post senátora, sa stal J.D. Vance. Ten mal podporu bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



V primárkach o post senátora kandidovalo viacero členov Republikánskej strany. Súboj o víťaza bol v veľkej časti o tom, aké blízke spojenie by si táto strana mala udržať s Donaldom Trumpom, analyzuje AFP. Vance bude v novembrových doplňujúcich voľbách do amerického Senátu čeliť demokratickému kandidátovi Timovi Ryanovi.



Republikáni sa v novembrových doplňujúcich voľbách budú usilovať získať väčšinu v Senáte, kde je v súčasnosti vyrovnané rozdelenie síl 50:50. Demokrati však majú väčšinu, pretože viceprezidentka USA Kamala Harrisová (demokratka) má rozhodujúci hlas, pripomína denník The Guardian.



Vance bol zo začiatku vo svojich vyjadreniach voči Trumpovi kritický a v roku 2016 ho dokonca označil za amerického Hitlera, všíma si AFP. Neskôr sa však stal jeho stúpencom. Po víťazstve v primárkach sa exprezidentovi poďakoval za podporu.



Američania si 8. novembra budú voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Takisto budú rozhodovať o obsadení 35 zo 100 kresiel v Senáte, ako aj o 39-tich guvernéroch jednotlivých štátov USA.