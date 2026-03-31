< sekcia Zahraničie
V Republike srbskej došlo k útoku na chorvátskych diplomatov
Chorvátsko vyzvalo úrady BaH na rýchle vyšetrenie incidentu, identifikáciu páchateľov, adekvátne potrestanie a verejné odsúdenie útoku motivovaného etnickou nenávisťou.
Autor TASR
Záhreb 31. marca (TASR) – Chorvátske veľvyslanectvo v Sarajeve zaslalo ministerstvu zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny (BaH) protestnú nótu v súvislosti s fyzickým útokom na chorvátskeho konzula, ku ktorému došlo v nedeľu (29. marca) v Banja Luke, hlavnom meste Republiky srbskej, jednej z dvoch entít BaH. Informovala o tom agentúra HINA, uvádza TASR.
Chorvátsko vyzvalo úrady BaH na rýchle vyšetrenie incidentu, identifikáciu páchateľov, adekvátne potrestanie a verejné odsúdenie útoku motivovaného etnickou nenávisťou.
Medzičasom aj primátor Banja Luky Draško Stanivukovič odsúdil fyzický útok na chorvátskeho diplomata. Terčom slovného útoku bol diplomatov brat, ktorý je prvým tajomníkom chorvátskeho konzulátu. Stanivukovič zdôraznil, že takéto incidenty sú neprijateľné a nesmú sa tolerovať. „Banja Luka je mesto, kde nie je miesto pre násilie ani ohrozovanie bezpečnosti kohokoľvek,“ uviedol.
Chorvátske národné zhromaždenie (HNS) Bosny a Hercegoviny, politická organizácia združujúca najvýznamnejšie chorvátske politické strany v BaH, a Chorvátska demokratická únia 1990 (HDZ 1990) odsúdili fyzický útok a etnicky motivované urážky voči chorvátskym diplomatom.
V stanovisku HNS BaH sa uvádza, že útok na chorvátskeho konzula predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti a vyvolal znepokojenie medzi malou chorvátskou komunitou v Banja Luke aj v celej Republike Srbskej.
HNS BaH zároveň upozornilo, že zločiny motivované etnickou nenávisťou predstavujú najväčšiu hrozbu pre stabilitu BaH a musia sa riešiť rozhodne a bezodkladne.
