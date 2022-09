V rieke na americko-mexických hraniciach sa utopilo osem migrantov

Washington 3. septembra (TASR) — Najmenej osem migrantov sa utopilo pri štvrtkovom pokuse o prekonanie rieky Rio Grande, ktorá na úseku dlhom vyše 2000 kilometrov tvorí prirodzenú hranicu medzi USA a Mexikom. Ďalších 37 migrantov sa podarilo zachráneniť, informovali v piatok podľa agentúry DPA denníky New York Times a Washington Post s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.



Veľká skupina migrantov sa pokúsila prejsť cez rieku, nazývanú v Mexiku Río Bravo, na americkú stranu pri texaskom pohraničnom meste Eagle Pass. Jej hladina bola v tom čase po výdatnom daždi zvýšená a prúd bol silnejší ako zvyčajne.



Príslušníci amerického Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) zadržali vo štvrtok celkove 53 migrantov vrátane zachránených osôb. Mexickí pohraničníci zadržali ďalších 39 migrantov. Informácie o pôvode migrantov neboli bezprostredne k dispozícii.



Počet nelegálnych prekročení hraníc z Mexika do Spojených štátov v posledných mesiacoch značne narástol. Rozhodnutia amerických súdov zatiaľ bránia administratíve demokratického prezidenta Joea Bidena zrušiť reštriktívne opatrenia zavedené v ére jeho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa.



Koronavírusovou pandémiou je napríklad zdôvodnené opatrenie, ktoré umožňuje okamžite zamietnuť vstup migrantom bez dokladov bez toho, aby mohli požiadať o azyl.



Nedostatok legálnych možností na vstup do USA tak vedie mnohých migrantov k tomu, že o prekročenie hraníc sa pokúšajú za každú cenu.