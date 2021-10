V rieke na poľsko-bieloruských hraniciach našli telo sýrskeho mladíka

Varšava 21. októbra (TASR) - Poľskí potápači našli v stredu v rieke na poľsko-bieloruských hraniciach telo 19-ročného Sýrčana. Informovala o tom agentúra Reuters.



Pohraničná stráž po mužovi pátrala od utorka, keď zadržala iného Sýrčana, ktorý tvrdil, že ho príslušníci bieloruských bezpečnostných zložiek vytlačili spolu s ďalším mužom do rieky v poľsko-bieloruskom pohraničí, informovala agentúra PAP.



Potápači našli telo v stredu v rieke Bug nachádzajúcej sa v poľsko-bieloruskom pohraničí. "Jeho totožnosť potvrdil ďalší mladý muž, s ktorým sa deň predtým pokúsil nezákonne prekročiť rieku Bug. Pri tele ležali aj doklady. Nie je teda pochýb o tom, že je to 19-ročný sýrsky občan," povedal pre PAP hovorca polície v Lubelskom vojvodstve Andrzej Fijolek.



Poľská, lotyšská aj litovská vláda obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho režim z úmyselného podnecovania ilegálnej migrácie do ich krajín s cieľom vyvolať chaos a spory v EÚ.



Lukašenko koncom mája oznámil, že jeho krajina už nebude brániť migrantom v ceste do Únie. Reagoval tak na sankcie, ktoré na Minsk uvalil Západ ako odpoveď na potláčanie bieloruskej opozície a násilné zásahy proti jej prívržencom zo strany bieloruského vedenia a bezpečnostných zložiek. Od tohto vyhlásenia bieloruského prezidenta zaznamenali zmienené tri krajiny na svojich hraniciach s Bieloruskom, ktoré sú tzv. vonkajšími hranicami EÚ, zvýšený nápor migrantov.



Ľudskoprávne organizácie kritizovali poľskú vládu za jej zaobchádzanie s migrantmi v poľsko-bieloruskom pohraničí. Obvinili ju zároveň z toho, že viackrát nezákonne poslala skupiny migrantov späť cez bieloruské hranice.



Od júla prekročili poľskú hranicu z Bieloruska už tisíce migrantov, pričom v pohraničnej oblasti od polovice augusta zomrelo šesť ľudí, píše Reuters.