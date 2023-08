V rieke Odra na hranici s ČR našli desiatky uhynutých rýb

Varšava 30. augusta (TASR) - Približne 30 kilogramov uhynutých rýb objavili v rieke Odra pri poľskej obci Chalupki, ležiacej na hranici s Českou republikou. Informuje o tom v stredu nemecká agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie poľských úradov, píše TASR.



Uvedené množstvo mŕtvych rýb našli v priebehu niekoľkých dní. Predpokladá sa, že do pohraničnej obce sa doplavili po prúde z Česka. Úrady teraz plánujú vykonať rozbor vzoriek tkanív aj vody z oblasti nálezu.



Pred mesiacom našli v Odre pri českom meste Bohumín približne tonu uhynutých rýb. Analýza odobratých vzoriek ukázala, že ryby uhynuli pre nedostatok kyslíka súvisiaci s horúčavami a následnými búrkami, ktoré do rieky s dovtedy nízkou hladinou vody spláchli rôzne kaly. Mŕtve ryby sa vtedy tiež dostali až do Poľska. Podľa odhadov uhynuli asi dve percentá populácie rýb v rieke.



Hromadný úhyn rýb v Odre zaznamenali vlani v lete v Poľsku a Nemecku. Spôsobilo ho rozšírenie bičíkovej riasy Prymnesium parvum, ktorá do vody vypúšťa látky jedovaté pre ryby.