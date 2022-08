V Rige začali búrať pamätník pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu

Riga 24. augusta (TASR) - Lotyšské úrady začali v hlavnom meste Riga búrať pamätník pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. V utorok večer o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Stavební robotníci odstránili z pamätníka niekoľko obrovských bronzových sôch. Kedy odstránia aj 79 metrov vysoký pylón so sovietskou hviezdou na vrchole, nie je jasné. Mestský úrad oznámil, že nebudú použité výbušniny. Pamätník je obkolesený ochranným plotom a polícia jeho okolie uzavrela.



Podľa uznesenia lotyšského parlamentu musí byť každý objekt, ktorý oslavuje totalitné režimy, odstránený do 15. novembra. Uznesenie sa konkrétne zaoberá aj demoláciou pamätníka v Rige. Rusko proti tomu dôrazne protestovalo.



Pamätník postavili v roku 1985 pri príležitosti 40. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne a označili ho za "pomník osloboditeľom sovietskeho Lotyšska a Rigy od nemeckých fašistických okupantov".



Lotyšsko bolo počas druhej svetovej vojny striedavo okupované Nemeckom a Sovietskym zväzom. Po skončení vojny sa pobaltský štát nedobrovoľne stal súčasťou Sovietskeho zväzu a bol ňou až do roku 1990, keď sa začal rozpad ZSSR. Väčšina Lotyšov preto nevníma pamätník ako symbol víťazstva nad Hitlerom, ale ako symbol sovietskej okupácie.



Ruskojazyční obyvatelia Lotyšska každý rok 9. mája pri pamätníku oslavujú pôvodne sovietsky štátny sviatok. Etnickí Rusi tvoria približne 25 percent obyvateľstva Lotyšska.



V pondelok večer zatkli na malom nepovolenom proteste proti demolácii pamätníka niekoľko ľudí. V prípade likvidácie pamätníka začali trestné konanie justičné orgány v Moskve.