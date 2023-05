V Rijáde rokuje ruský minister vnútra, na ktorého Západ uvalil sankcie

Dubaj 23. mája (TASR) - Ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev, na ktorého Západ pre rozpútanie vojny na Ukrajine uvalil sankcie, pricestoval do Rijádu na rokovania so saudskoarabským rezortným kolegom Abdalom Azízom bin Saúdom.



Ako podotkla agentúra AP, Kolokoľcevova návšteva v Rijáde sa koná len niekoľko dní po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý piatok predniesol prejav k účastníkom summitu Ligy arabských štátov (LAŠ) v Džidde.



AP pripomína, že Kolokoľcev ako minister vnútra zasiahol proti nezávislým médiám v Rusku - vrátane toho, ktoré v roku 2021 chcelo zverejniť výsledky svojho pátrania o ministrovom údajnom majetku.



Pod rezort vnútra patrí aj polícia, ktorá potláča všetky pokusy o demonštrácie po tom, ako prezident Vladimir Putin vo februári roku 2022 rozpútal vojnu proti Ukrajine.



Návšteva ruského ministra v Rijáde podľa AP zdôrazňuje, ako toto kráľovstvo i arabské štáty Perzského zálivu, ktoré so Spojenými štátmi tradične spolupracujú v oblasti bezpečnosti, počas vojny na Ukrajine udržiavajú svoje vzťahy s Moskvou.



Kým štátna tlačová agentúra Saudi Press Agency uviedla, že Kolokoľcev na rokovaní so saudskoarabským ministrom diskutoval o spôsoboch posilnenia bezpečnostnej spolupráce a o množstve otázok spoločného záujmu, ruské médiá o návšteve nateraz neinformovali.



Spojené štáty uvalili na 62-ročného Kolokoľceva sankcie v roku 2018 v rámci série reštrikcií za aktivity Ruska v Sýrii i na Ukrajine. Na zozname sankcionovaných je aj v Austrálii, Kanade, Európskej únii, Japonsku, na Novom Zélande i v Británii.