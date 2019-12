V Ríme demonštrovali proti Salviniho Lige Severu desaťtisíce ľudí

Demonštrantka drží kópiu talianskej ústavy na proteste nového talianskeho občianskeho hnutia Sardinky v Ríme 14. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Rím 14. decembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili na demonštrácii v talianskom hlavnom meste Rím, ktorú zorganizovalo nové občianske hnutie Sardinky. To vzniklo ako reakcia na lídra ultrapravicovej opozície Mattea Salviniho a politiku jeho protiimigračne zameranej strany Liga Severu, píše agentúra DPA.Na rímske námestie Piazza San Giovanni prišlo podľa odhadov miestnych médií približne 100.000 ľudí, ktorí sa rozhodli odsúdiť nenávistnú rétoriku Salviniho Ligy Severu.Demonštranti so sardinkami vyrezanými z kartónu skandovali heslá proti rasizmu a antisemitizmu.povedal počas prejavu na námestí zakladateľ tohto hnutia Mattia Santori (32). Dodal, že proti nenávisti a netolerancii jeho členovia reagujú bojom proti diskriminácii, účasťou na protestoch, kreativitou a fantáziou.Politickými prioritami hnutia je podľa agentúry APA zrušenie takzvaných záchranných balíkov, ktoré exminister vnútra Salvini presadil v parlamente. Tie udeľujú vysoké pokuty záchranárskym lodiam, ktoré vplávajú do talianskych prístavov bez povolenia. Hnutie požaduje aj to, aby vládni predstavitelia komunikovali s verejnosťou výlučne oficiálnymi komunikačnými kanálmi, a nerobili si reklamu na sociálnych sieťach.Medzi rečníkmi na pódiu na námestí San Giovanni Piazza sa objavil aj lekár pôsobiaci na ostrove Lampedusa, ktorý sa stal známym svojím výrokom "Zostaňme ľudskými". V Ríme opätovne odsúdil nenávisť voči cudzincom a Taliansko vyzval, aby prijímalo utečencov.Hnutie odštartovalo svoju činnosť 14. novembra v Bologni, kde si jeho organizátori zaumienili prilákať na námestie viac ľudí ako Salvini. Námestie chceli naplniť tak nahusto, aby pripomínalo konzervu so sardinkami. Úspech ich prvej demonštrácie viedol k tomu, že sardinka sa stala ich oficiálnym symbolom a následne uskutočnili protesty aj v ďalších talianskych mestách. Doposiaľ zorganizovali už 113 zhromaždení. V Ríme sa demonštrácia konala po prvý raz.Hnutie nemá oficiálne vzťahy so žiadnou politickou stranou a vystupuje proti netolerantnosti, nacionalizmu a pravicovému extrémizmu.Na nedeľu je naplánované stretnutie aktivistov z rôznych talianskych miest. Jeho cieľom je stanoviť si presnú štruktúru a identitu hnutia a pripraviť si ďalšiu stratégiu. V nasledujúcej fáze si totiž Sardinky chcú premyslieť, ako nahromadenú energiu využiť v politike, ktorá bude seriózna a zároveň atraktívna, poznamenal Santori.