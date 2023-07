V Ríme objavili zvyšky Nerovho divadla známeho zo starovekých prameňov

Rím 28. júla (TASR) - Pravdepodobne zvyšky Nerovho divadla našli talianski archeológovia na západnom brehu rieky Tiber neďaleko Vatikánu. Kde sa toto divadlo nachádzalo bolo doteraz záhadou. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry ANSA.



Pozostatky objavili počas vykopávok na nádvorí Palazzo della Rovere, v súčasnosti hlavného sídla Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme.



Nález zahŕňa časti polkruhovej jaskyne, mramorové stĺpy, štukovú výzdobu zo zlatých listov a miestností, o ktorých sa predpokladá, že slúžili ako sklady kostýmov a kulís. Divadlo dal postaviť cisár Nero, ktorý vládol od roku 54 do svojej smrti v roku 68.



"Ide o mimoriadne dôležitý objav, ktorý svedčí o mieste, kde Nero nacvičoval svoje básnické a spevácke vystúpenia. Toto miesto je doložené v starovekých prameňoch, ale nikdy nebolo objavené," uviedla Daniela Porrová, osobitná inšpektorka pre mesto Rím.



Vykopávky sa začali v roku 2020 a doteraz odhalili pozostatky luxusnej nehnuteľnosti s názvom Agrippinine záhrady, kde dal cisár Caligula postaviť veľký okruh na konské dostihy, ako aj stopy po výrobných a pútnických aktivitách zo stredoveku.



Hnuteľné pamiatky budú prevezené do múzea, zatiaľ čo ruiny divadelnej stavby budú po dokončení výskumu opäť zakryté, uviedli úrady.



Palazzo della Rovere zaberá celý mestský blok pozdĺž širokej ulice Via della Conciliazione vedúcej na Námestie svätého Petra vo Vatikáne. Na nádvorí paláca vznikne hotel medzinárodnej siete Four Seasons.



Hotel by mal byť otvorený v čase Jubilejného roku 2025, počas ktorého by malo Rím a Vatikán navštíviť asi 30 miliónov pútnikov z celého sveta.