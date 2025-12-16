Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
< sekcia Zahraničie

V Ríme otvorili dve nové stanice metra s archeologickou minulosťou

.
Na snímke otvorenie novej linky metra v Ríme. Foto: TASR/AP

Utorkové otvorenie sa uskutoční po 13 rokoch stavebných prác a mnohých oneskoreniach, ktoré počas výstavby čiastočne spôsobili archeologické nálezy.

Autor TASR
Rím 16. decembra (TASR) - Rímsky primátor Roberto Gualtieri v utorok slávnostne otvoril dve nové stanice na linke metra C. Stanice Colosseo a Porta Metronia sa dostali do povedomia verejnosti už počas výstavby množstvom archeologických nálezov. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.

Utorkové otvorenie sa uskutoční po 13 rokoch stavebných prác a mnohých oneskoreniach, ktoré počas výstavby čiastočne spôsobili archeologické nálezy. Išlo o politicky aj finančne najkontroverznejší dopravný projekt v meste.

Gualtieri uviedol, že nové stanice sú samy o sebe „plnohodnotnými turistickými a kultúrnymi atrakciami“. V Colosseo sú archeologické nálezy vystavené priamo v priestoroch stanice.

„Výzvou bolo spojiť mimoriadne archeologické dedičstvo s inžinierskymi prácami,“ povedal. „Vďaka takýmto veľkým projektom znovu objavujeme aj vrstvy minulosti, o ktorých sme nikdy predtým nevedeli,“ dodal.

V rámci stanice Porta Metronia bude múzeum s pozostatkami kasární z druhého storočia nášho letopočtu, jeho otvorenie sa však posunulo o niekoľko mesiacov.

Nové stanice výrazne zlepšujú systém metra v talianskom hlavnom meste. Predĺžila sa nimi linka C, ktorá premáva bez ľudskej obsluhy z Pantana na východe mesta do doterajšej konečnej v San Giovanni, kde sa napája na linku A. Na zastávke Colosseo sa teraz napája aj na linku B.

V budúcnosti ju predĺžia na Piazza Venezia, čo však bude až po roku 2032. Neskôr pôjde až smerom k Vatikánu s konečnou stanicou Clodio–Mazzini, tento projekt je však veľmi náročný vzhľadom na archeológiu. Nakoniec sa napojí na plánovanú linku D.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie