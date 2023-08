V Ríme pristálo lietadlo s evakuantmi z Nigeru

Rím 2. augusta (TASR) - Na letisku v Ríme v stredu ráno pristálo lietadlo s desiatkami ľudí evakuovanými z afrického štátu Niger, kde pred týždňom došlo k vojenskému prevratu.



Na sociálnych sieťach o tom podľa agentúry DPA informoval taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani.



Na palube lietadla bolo 87 ľudí, z toho 36 talianskych občanov, 21 občanov USA, štyria Bulhari a dvaja Rakúšania, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Podľa Tajaniho je v Nigeri ešte takmer 100 Talianov.



Ešte pred tým, krátko po polnoci, na parížskom letisku Charlesa de Gaulla pristálo lietadlo Airbus A330 s 262 pasažiermi evakuovanými z Nigeru. Okrem Európanov dopravilo do bezpečia aj niekoľko Nigerčanov, Portugalcov, Belgičanov, Etiópčanov a Libanončanov.



Naplánovaný je v Paríži aj prílet druhého lietadla s občanmi Francúzska, Nigeru, Nemecka, Belgicka, Kanady, USA, Rakúska a Indie. Celkovo sa majú v rámci francúzskej evakuačnej operácie, ktorá sa má skončiť v stredu napoludnie, uskutočniť štyri lety.



Francúzsko ponúklo evakuáciu aj pre ľudí z iných európskych krajín. Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne odporučilo nemeckým občanom nachádzajúcim sa v Nigeri, aby túto ponuku využili.



Francúzska vláda objasnila, že s evakuáciou začala vzhľadom na to, že Niger uzavrel svoj vzdušný priestor, v dôsledku čoho hrozí, že cudzinci tam uviaznu.



Niger sa stal po susedných krajinách Mali a Burkina Faso treťou krajinou Sahelu, ktorou otriasol vojenský prevrat. Zvrhnutie zvolených prezidentov v týchto bývalých francúzskych kolóniách sprevádzali protifrancúzske a proruské demonštrácie.



O situácii v Nigeri budú od stredy do piatka v nigérijskej metropole Abuja rokovať šéfovia armád členských krajín Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).



Okrem toho by priamo do Nigeru mala v stredu zavítať delegácia ECOWAS vedená bývalým nigérijským prezidentom Abdulsalamim Abubakarom.