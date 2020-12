V Ríme pristálo prvé lietadlo s negatívne testovanými pasažiermi

Rím 9. decembra (TASR) - V stredu pristálo v Ríme prvé lietadlo, ktorého pasažieri, cestujúci z New Yorku, sa museli pred letom preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, uviedla agentúra AFP. Ide o iniciatívu, ktorá by mala prispieť k znovuotvoreniu leteckých trás medzi Európou a Amerikou.



Pasažieri sa museli pred nastúpením na palubu lietadla spoločnosti Alitalia na newyorskom letisku Johna F. Kennedyho preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nebol starší ako 48 hodín. Po príchode do Talianska sa museli všetci pasažieri opäť otestovať na letisku Fiumicino v Ríme. Všetkých 100 pasažierov bolo na základe výsledkov testov po príchode do Ríma negatívnych, vďaka čomu sa vyhli 14-dňovej karanténe, ktorá sa bežne vyžaduje od cestujúcich zo Spojených štátov.



Všetci cestujúci museli mať počas letu nasadené rúška, ktoré si každé štyri hodiny vymieňali. "Je to netradičný experiment, najmä preto, že oživuje nádej pre leteckú dopravu, mobilitu a ekonomiku napriek prítomnosti koronavírusu," uviedol Nicola Zingaretti, guvernér talianskeho regiónu Lazio, do ktorého spadá aj talianske hlavné mesto Rím.



Tento krok nasledoval po tom, čo Taliansko v septembri iniciovalo tzv. "bezvírusové" vnútroštátne lety medzi Rímom a ekonomickým centrom krajiny Milánom.