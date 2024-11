V Ríme prvýkrát vystavia doposiaľ stratený portrét od Caravaggia

Rím 22. novembra (TASR) - Portrét od barokového maliara Caravaggia, ktorý sa až do svojho objavenia pred vyše 60 rokmi nachádzal v súkromnej zbierke, vôbec prvýkrát vystavia pre verejnosť v múzeu v talianskej metropole Rím. TASR informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Caravaggio, vlastný menom Michelangelo Merisi da Caravaggio, bol majster techniky šerosvitu (chiaroscuro), založenej na využití kontrastov medzi svetlom a tmou, aby subjekty zachytené na plátne vyzerali ako živé. Po búrlivom živote zomrel v roku 1610 vo veku 38 rokov.



Jeho portrét Maffea Barberiniho, ktorý sa v 17. storočí stal pápežom Urbanom VIII., mu pripísali v roku 1963. Samotný pápež bol veľkým podporovateľom umenia a medzi jeho chránencov patril aj sochár a architekt Gian Lorenzo Bernini.



"Od toho momentu (obraz) nebolo vidieť v žiadnom múzeu, nikdy nebol zapožičaný na žiadnu výstavu, takže je to po prvýkrát," potvrdil riaditeľ rímskej Národnej galérie klasického umenia Thomas Clement Salomon.



Ide o jeden z hŕstky zachovaných Caravaggiových portrétov - väčšina z nich sa totiž stratila alebo zostala poškodená. Vystavovať ho budú od 23. novembra do 25. februára, dodala galéria.



Barberiniho portrét podľa všetkého vznikol začiatkom 17. storočia a zobrazuje budúceho pápeža, ktorý sa ujal úradu v roku 1623, s dokumentom v ľavej ruke, pričom gesto jeho pravej ruky naznačuje, že práve niekomu niečo nariaďuje.



Múzeum, ktoré dielo vystavuje, sa nachádza v Paláci Barberiniovcov (Palazzo Barberini), ktoré bolo architektmi Berninim a Carlom Madernom vybudované počas úradovania pápeža Urbana VIII., dodáva Reuters.