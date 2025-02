V Ríme sa obnovujú rokovania OSN o biodiverzite

Rím 25. februára (TASR) - Dosiaľ najväčšia svetová konferencia o biodiverzite sa v utorok obnoví v sídle Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Delegáti sa v priebehu troch dní pokúsia dospieť k dohode, čo sa im to nepodarilo na novembrovom summite v Kolumbii najmä pre nezhody v otázkach financovania ochrany druhov, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Na 16. summite OSN o biodiverzite (COP16) v kolumbijskom Cali sa v novembri 2024 zišlo okolo 23.000 delegátov z približne 200 krajín sveta, aby zhodnotili klesajúcu úroveň biodiverzity vo svete a záväzky krajín chrániť rastliny, zvieratá a kritické biotopy.



Nadviazali pritom na rokovania v Montreale v roku 2022, na ktorých 196 krajín podpísalo historickú celosvetovú dohodu o ochrane biodiverzity. Obsahuje 23 opatrení na zastavenie a zvrátenie zhoršovania stavu prírody vrátane ochrany minimálne 30 percent rozlohy svetovej pevniny a morí do roku 2030.



V Cali mali delegáti za úlohu vypracovať detailný plán, ako zvýšiť financovanie potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Hlavným sporným bodom, ktorý však zabránil úspechu ich summitu, boli spôsoby nasmerovania finančnej podpory z bohatších do chudobnejších krajín.



Zhruba dvojtýždňové rokovania v Kolumbii napokon prerušili v sobotu 2. novembra 2024 po tom, ako sa najskôr o približne poldňa predĺžili. Dôvodom prerušenia bolo, že delegácie z rokovaní už začali odchádzať, aby stihli svoje lety, a na konferencii tak nezostal dostatok účastníkov na prijímanie rozhodnutí. Environmentalisti označili takýto vývoj udalostí za "hanbu".



Kolumbijská ministerka životného prostredia a predsedníčka COP16 Susana Muhamadová upozornila na to, že existenčné otázky ako sú strata biodiverzity a klimatické zmeny, je potrebné riešiť zásadným prístupom. Úsilie zamerané na ochranu planéty, ako aj samotné rokovania v Cali, podľa nej brzdia medzinárodné rozpory, respektíve geopolitická polarizácia.