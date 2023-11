V Ríme údajne zhanobili pamätné kamene na počesť obetí nacistov

Rím 1. novembra (TASR) - Pamätníky v Ríme na počesť ľudí, ktorých prenasledovali, deportovali a zavraždili nacisti, údajne niekto zhanobil a podpálil. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Vandali sa zamerali na kamene s vyrytými menami dvoch rímskych obetí holokaustu, ktoré deportovali do koncentračného tábora Auschwitz na území Poľska počas nacistickej okupácie a tam ich aj zavraždili, uviedla v utorok večer talianska agentúra ANSA.



Neznáme osoby tieto pamätné kamene, ktoré sa nachádzajú v centrálnej rímskej štvrti Trastevere, podpálili.



Takzvané Stolpersteine, nazývané aj kamene zmiznutých, sú dlažobné kocky s mosadzným povrchom, do ktorého sú vyryté mená ľudí prenasledovaných a zavraždených nacistami počas druhej svetovej vojny. Bývajú osadené pred vchodom do domu, kde takáto osoba žila.



Na internete sa objavili fotografie malých pamätných kameňov, ktoré boli začiernené plameňmi. Toto poškodenie si všimol náhodný okoloidúci, napísala ANSA. Neskôr boli kamene očistené. Zatiaľ nie je známe, ako presne k zhanobeniu došlo.



Pamätné kamene sú venované dvom rímskym Židom, Michelemu Eziovi Spizzichinovi a Amedeovi Spagnolettovi.



"Ak sa potvrdí, že to bol úmyselný čin hanobenia, bude to mimoriadne vážne. (Kamene) Stolpersteine majú pre našu komunitu a pre všetkých Rimanov obrovský význam, pretože sú poctou obetiam antisemitského šialenstva," povedal predseda židovskej obce v Ríme Victor Fadlun.



Starosta Ríma Roberto Gualtieri ostro odsúdil tento "neprijateľný a patetický čin".



Fadlun nedávno uviedol, že jeho komunita má obavy z atmosféry neznášanlivosti. Dodal: "Žiaľ, v týchto dňoch znova po mnohých rokoch počúvame na niektorých talianskych námestiach antisemitské heslá."



V Ríme, tak ako v niektorých ďalších mestách, sa konali propalestínske protesty, ktoré reagovali na katastrofálnu situáciu ľudí uviaznutých vo vojne v pásme Gazy. Prepukla po brutálnych útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra.