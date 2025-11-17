< sekcia Zahraničie
V Ríme vystavujú jednu z najkrajších renesančných biblií
Dvojzväzkové dielo, známe svojimi miniatúrnymi maľbami vyhotovenými v zlatej farbe a v afganskom lapis lazuli, odhalili v talianskom senáte, vystavené bude do 16. januára 2026.
Autor TASR
Rím 17. novembra (TASR) - Jeden z najpozoruhodnejších príkladov renesančných rukopisov, výzdobná Biblia Borsa d'Este z 15. storočia, vystavujú na verejnosti v rámci zriedkavého podujatia pri príležitosti osláv Svätého roka. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AP.
Dvojzväzkové dielo, známe svojimi miniatúrnymi maľbami vyhotovenými v zlatej farbe a v afganskom lapis lazuli, odhalili v talianskom senáte, vystavené bude do 16. januára 2026. Biblia je zvyčajne uložená v trezore v knižnici v meste Modena a len ojedinele sa vystavuje na verejnosti. Do Ríma ju previezli za prísnych bezpečnostných opatrení.
Bibliu vytvoril v rokoch 1455-1461 kaligraf Pietro Paolo Marone. Ilustrovali ju Taddeo Crivelli a Franco dei Russi. Talianske ministerstvo kultúry ju považuje za jeden z najvyšších prejavov miniatúrneho umenia, „ktorý spája posvätnú hodnotu, historický význam, vzácne materiály a jemnú estetiku“.
Biblia zostane počas svojho pobytu v Ríme za sklenenou vitrínou, ale návštevníci si ju budú môcť „prečítať“ v digitálnej podobe na dotykových obrazovkách v ultra-vysokom rozlíšení. Alessandra Necciová, riaditeľka Gallerie Estense v Modene ju nazvala „Monou Lisou iluminovaných rukopisov“ pre jej výnimočnú umeleckú hodnotu a náboženskú inšpiráciu.
Arcibiskup Rino Fisichella, ktorý má na starosti oslavy jubilea, na prezentácii povedal, že dúfa, že návštevníci budú inšpirovaní, aby si po tom, ako uvidia krásu Biblie Borsa d’Este, prečítali doma svoje vlastné biblie. Dodal, že nádhera textu je „provokácia“, ktorá núti zamyslieť sa nielen nad jeho vizuálnou krásou, ale aj nad božím slovom.
Bibliu si objednal vojvoda Borso d'Este a rodina ju uchovávala až do úmrtia posledného vojvodu Františka V. Modenského (1819-1875), ktorý ju vzal so sebou, keď v roku 1859 utiekol do Viedne. Biblia zostala vo vlastníctve Habsburgovcov aj po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie po prvej svetovej vojne.
V roku 1922, po smrti arcivojvodu Karola I., sa jeho vdova Zita Bourbonsko-Parmská rozhodla predať bibliu parížskemu antikvárovi. Taliansky podnikateľ a mecenáš umenia Giovanni Treccani sa dozvedel o predaji a v roku 1923 odcestoval do Paríža, aby knihu kúpil za 3,3 milióna francúzskych frankov. Treccani, ktorého meno je dnes známe ako vydavateľstvo popredných talianskych encyklopédií, ju následne daroval talianskemu štátu.
