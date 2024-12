V Ríme znovu otvorili známu Fontánu di Trevi

Rím 23. decembra (TASR) - Známu Fontánu di Trevi v Ríme v nedeľu opätovne otvorili po mimoriadnej údržbe, ktorú realizovali pred jubilejným svätým rokom rímskokatolíckej cirkvi. Ten podľa očakávaní do talianskej metropoly priláka milióny návštevníkov. TASR o tom informuje na základe správ tlačových agentúr ANSA a AFP.



Renovačné práce trvali tri mesiace a stáli 327.000 eur. Na otvorení fontány sa zúčastnil aj starosta Ríma Roberto Gualtieri, ktorý oznámil, že počet návštevníkov ikonickej pamätihodnosti obmedzia. Prezerať si ju bude môcť naraz 400 ľudí.



"Umožní to každému lepšie sa pokochať fontánov, bez davov alebo chaosu," povedal Gualtieri novinárom. Návštevníci si zatiaľ nebudú musieť kupovať vstupenky, hoci zavedenie poplatku v budúcnosti nie je vylúčené, doplnil.



Baroková Fontána di Trevi, dokončená v roku 1762, je jedným z najviac navštevovaných miest v Ríme. Denne si ju bolo pozrieť 10.000 až 12.000 turistov. Fontána dotvára priečelie paláca Poli a preslávila ju klasická scéna z filmu Federica Felliniho Sladký život (La Dolce Vita).



Mnohí turisti do fontány hádžu mince pre šťastie. Podľa tradície si tak majú zabezpečiť návrat do "večného mesta". Z fontány ročne vytiahli podľa odhadov 1,5 milióna eur, ktoré posledných 15 rokov darovali katolíckej charite, uviedla agentúra AP.