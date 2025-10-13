< sekcia Zahraničie
V rímskom Koloseu po prvý raz sprístupnili tajnú pasáž cisára Commoda
Chodbu, ktorá nebola súčasťou pôvodného návrhu Kolosea, vybudovali koncom 1. a začiatkom 2. storočia nášho letopočtu ako doplnok stavby, pričom prechádzala cez jej základy.
Autor TASR
Rím 13. októbra (TASR) - V rímskom Koloseu sprístupnili po prvý raz zreštaurovanú podzemnú pasáž. Tajnou chodbou, ktorú archeológovia pomenovali po cisárovi Commodovi, vstupovali do arény cisári a sledovali gladiátorské zápasy či iné podujatia bez toho, aby sa miešali s davom, informuje tlačová agentúra Reuters.
Chodbu, ktorá nebola súčasťou pôvodného návrhu Kolosea, vybudovali koncom 1. a začiatkom 2. storočia nášho letopočtu ako doplnok stavby, pričom prechádzala cez jej základy. „Pasáž je teraz prístupná pre verejnosť. Návštevníci budú môcť zažiť, aké to bolo byť cisárom,“ uviedla archeologička Barbara Nazzarová, ktorá dohliadala na reštaurovanie chodby.
Commodovu pasáž objavili v 19. storočí, ale až dosiaľ zostala pre verejnosť neprístupná. Jej názov sa spája s cisárom Commodom (vládol v rokoch 180-192), ktorý podľa historických údajov prežil atentát v istej podzemnej chodbe. „Bolo veľmi jednoduché vytvoriť túto súvislosť,“ dodala Nazzarová.
Tajný koridor mal pôvodne mramorové steny, ktoré neskôr nahradili omietkou zdobenou krajinkami, uvádza sa vo vyhlásení archeologického parku, ktorý spravuje Koloseum. Na klenbe sa nachádzala štuková výzdoba s mytologickými scénami. V nikách pri vchode boli vyobrazené zápasy v aréne. Niekoľko stôp výzdoby sa zachovalo, ale veľmi vlhké podmienky v podzemnej pasáži sťažujú ich konzerváciu. Napriek tomu návštevníci vďaka virtuálnej rekonštrukcii na videu uvidia, ako pôvodne vyzerala.
Pracovníci archeologického parku, ktorí dokončili reštaurátorské práce v septembri, úplne obnovili pôvodný povrch chodby. Chodba je dlhá približne 55 metrov, pred 2000 rokmi bola ešte dlhšia. Jej časť bola však zničená pri výkopových prácach pred 100 rokmi.
Koloseum je jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií Ríma a považuje sa za symbol tohto „večného mesta“. Otvorili ho v roku 80 a ide o najväčší historický amfiteáter na svete. V súčasnosti sa z Kolosea zachovali iba dve tretiny pôvodnej stavby. Poškodenie zapríčinili zemetrasenia a rozkrádanie materiálu.
