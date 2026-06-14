< sekcia Zahraničie
V Riu de Janeiro sa zrazili helikoptéry, zahynulo pri tom 6 ľudí
K nehode došlo v štvrti Recreio dos Bandeirantes.
Autor TASR
Brazília 14. júna (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo v nedeľu pri zrážke dvoch helikoptér na západe mesta Rio de Janeiro, oznámili brazílski hasiči. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Podľa správ sa vrtuľníky zrazili vo vzduchu a zrútili sa na parkovisko predajne elektrických áut, kde vypukol požiar a zachvátil najmenej 20 vozidiel,“ uvádza sa vo vyhlásení hasičov. „Potvrdených bolo doposiaľ šesť obetí, išlo o členov posádky,“ doplnilo.
K nehode došlo v štvrti Recreio dos Bandeirantes. Na záberoch z miesta nehody, ktoré zverejnili miestne médiá, vidno hustý stĺp čierneho dymu stúpajúci z predajne áut.
V Brazílii dochádza k nehodám menších lietadiel bežne, pripomína AFP. Minulý mesiac narazilo malé lietadlo do budovy v meste Belo Horizonte a zahynul pri tom pilot i kopilot.
„Podľa správ sa vrtuľníky zrazili vo vzduchu a zrútili sa na parkovisko predajne elektrických áut, kde vypukol požiar a zachvátil najmenej 20 vozidiel,“ uvádza sa vo vyhlásení hasičov. „Potvrdených bolo doposiaľ šesť obetí, išlo o členov posádky,“ doplnilo.
K nehode došlo v štvrti Recreio dos Bandeirantes. Na záberoch z miesta nehody, ktoré zverejnili miestne médiá, vidno hustý stĺp čierneho dymu stúpajúci z predajne áut.
V Brazílii dochádza k nehodám menších lietadiel bežne, pripomína AFP. Minulý mesiac narazilo malé lietadlo do budovy v meste Belo Horizonte a zahynul pri tom pilot i kopilot.