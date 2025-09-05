< sekcia Zahraničie
Dráma pri zásahu proti gangu: Polícia oslobodila pastora a dieťa
Podľa miestnych médií vyvolal stret medzi členmi gangu a políciou v oblasti paniku.
Autor TASR
Brazília 5. septembra (TASR) - Polícia v brazílskom meste Rio de Janeiro vo štvrtok vykonala raziu proti drogovému kartelu známemu ako Terceiro Comando Puro. Akcia vyústila do prestrelky, v dôsledku ktorej zahynulo osem členov tejto zločineckej organizácie. Počas zásahu polícia tiež oslobodila dvoch rukojemníkov, medzi ktorými bolo aj dieťa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Počas operácie príslušníci dorazili na miesto, kde šesť zločincov zadržiavalo pastora a dieťa ako rukojemníkov. Útočníci kládli odpor a boli zneškodnení... Ďalší dvaja zločinci boli zneškodnení na inom mieste,“ uviedla brazílska polícia. Dodala, že rukojemníkov bezpečne prepustila.
Orgány tiež zatkli dve osoby pre pokus prevziať kontrolu nad autobusom, ktorý chceli použiť ako barikádu, aby zabránili polícii vstúpiť do mestskej štvrte, kde k zásahu došlo, vysvetlili úrady. Polícia tiež zabavila štyri pušky.
Podľa miestnych médií vyvolal stret medzi členmi gangu a políciou v oblasti paniku. Prestrelka narušila prevádzku vlakov a autobusov a donútila tamojšie orgány aj zavrieť niektoré školy.
Brazílske úrady tvrdia, že gang zastrašuje obyvateľov mesta, vyháňa svojich protivníkov, útočí na bezpečnostných agentov a vnucuje svoje pravidlá prostredníctvom zákazu vychádzania.
