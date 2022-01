V rodine Le Penovcov vypukol ďalší spor, tentoraz pre voľby

Éric Zemmour, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Paríž 28. januára (TASR) - Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová je sklamaná úvahami svojej netere Marion, že by v tohtoročných prezidentských voľbách podporovala Érica Zemmoura. Zemmour je pritom hlavným rivalom Le Penovej v danej časti politického spektra.Agentúra AFP pripomenula, že vzťahy vo vnútri "klanu" Le Penovcov, ktorý dominuje krajnej pravici vo Francúzsku 50 rokov, sú. Od roku 2011, keď sa zmenilo vedenie strany Národný front, sa Marine Le Penová so svojím otcom Jeanom-Marie pravidelne dostáva do ostrých sporov.Marinina neter Marion, ktorá je od nej o viac ako 20 rokov mladšia, bola dlho považovaná za jej súperku, ale aj za možnú dedičku politickej dynastie. Prispelo k tomu jej úspech v roku 2012, keď bola - vo veku iba 22 rokov - zvolená do francúzskeho parlamentu.Marion Maréchalová vo štvrtok pre denník Le Parisien potvrdila, že stále premýšľa o tom, koho podporí v aprílových prezidentských voľbách. Táto otázka denníka súvisela s tým, že v kuloároch francúzskej politiky kolujú indície, že sa rozhodne podporiť Érica Zemmoura.povedala Marion, ktorá od roku 2018 nepoužíva priezvisko Le Penová. Dodala však súčasne, že ak Zemmoura podporí, nebude to len formálne.Marine Le Penová v piatok v rozhovore pre spravodajský web CNews netajila sklamanie z postoja svojej netere - o to viac, že - ako uviedla - majú spolu, keďže svojej sestre pomáhala s výchovou Marion v prvých rokoch jej života.priznala Le Penová.AFP konštatuje, že ak jej neter podporí Zemmoura, bude to pre Marine Le Penovú viac než len jej osobná prehra.Marion, ktorá sa v roku 2017 stiahla z politiky, je totiž stále populárna u časti voličov krajnej pravice a tak by jej podpora mohla byť silným impulzom pre oživenie Zemmourovej predvolebnej kampani, ktorá od novembra stagnuje.Navyše, Marion Maréchalová, ktorá zvažuje návrat do politiky, sa - rovnako ako Zemmour - už dlho prihovára za nové spojenectvo medzi krajne pravicovými a tradičnými pravicovými politikmi vo Francúzsku.Podľa prieskumov verejnej mienky je pravdepodobnejšie, že z dvojice krajne pravicových kandidátov prezidentských volieb postúpi do druhého kola práve Le Penová. Analytici však súčasne upozorňujú, že tohtoročné voľby sa javia ako veľmi nepredvídateľné. Ich favoritom je však naďalej súčasný, centristický prezident Emmanuel Macron.Marine Le Penová v roku 2015 dosiahla vylúčenie svojho otca Jeana-Marie zo strany, ktorú v 70. rokoch spoluzakladal, a to za to, že verejne zopakoval svoj názor, že nacistické plynové komory sú lenJean-Marie Le Pen sa odmietol stiahnuť do ústrania a súdnymi konania sa - neúspešne - snažil dosiahnuť obnovenie svojho členstva v Národnom fronte (FN). Súčasne ostro kritizoval rozhodnutie svojej dcéry premenovať stranu na Národné zhromaždenie (RN), ako aj jej verejne deklarovaný cieľ "detoxikovať" hnutie pre jeho spájanie s rasizmom a antisemitizmom.Najnovšie sa Jean-Marie Le Pen ponúkol za sprostredkovateľa medzi svojou dcérou a vnučkou s tým, že výsledok tejto misie zverejní. Napísal to vo vyhlásení zverejnenom v piatok na svojom konte na sociálnej sieti Twitter, napísal spravodajský web Le Point.