V rodisku Harrisovej deda v Indii sa modlili za jej volebný úspech

Naí Dillí 5. novembra (TASR) - Obyvatelia obce v štáte Tamilnádu na juhu Indie sa v utorok zišli na hinduistickom obrade, na ktorom sa modlili za víťazstvo Kamaly Harrisovej v amerických prezidentských voľbách. Obrad sprevádzali posvätné spevy a zvonenie zvonov. Za Harrisovej víťazstvo priniesli aj obetu v podobe kvetov a banánov, informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Dedina Thulasendrapúram je rodiskom Harrisovej starého otca z matkinej strany P. V. Gópálana, ktorý sa tam narodil pred vyše 100 rokmi, ale neskôr sa presťahoval do metropoly štátu - do mesta Čennaí. Až do svojho odchodu do dôchodku bol vysokopostaveným štátnym úradníkom.



Chrámový obrad v utorok zorganizovali miestni dedinčania. Zúčastnila sa ich na ňom viac ako desiatka, ako aj zopár turistov vrátane dvoch Američanov a jednej Britky, ktorá mala oblečené tričko s nápisom Kamala Freakin Harris a skandovala: "Kamala, ideš!"



Miestni obyvatelia nemajú podľa Reuters pochybnosti o tom, že Kamala Harrisová voľby v USA vyhrá. Ak sa tak naozaj stane, majú v pláne na stredu ďakovné modlitby spojené s obetami.



Harrisová sa narodila indickej matke a jamajskému otcovi, ktorí sa vysťahovali do Spojených štátov kvôli štúdiu. Do dediny Thulasendrapúram zavítala Kamala ako päťročná, pričom jej v pamäti utkvelo, ako sa so starým otcom prechádzali po pláži v meste Čennaí.



Dedina Thulasendrapúram má asi 350 obyvateľov a už dávno nie je tým, čím bývala. Záujem novinárov, ale aj turistov o ňu neutícha, odkedy sa objavila informácia, že vnučka miestneho rodáka ašpiruje na funkciu prezidenta USA.



Miestni sa za Harrisovej volebný úspech modlili už vtedy, keď získala nomináciu Demokratickej strany. Miestny politik Arulmoži Sudhákar vtedy vyhlásil, že Harrisovej "víťazstvo je naším cieľom. To je dôvod, prečo máme (modlitebný) obrad. Naše mocné božstvo jej pomôže". Dodal, že miestni by boli nesmierne hrdí, keby Harrisová do dediny zavítala.



Rozdávaním jedla a odpaľovaním petárd dedinčania oslavovali aj pred štyrmi rokmi, keď bola Harrisová inaugurovaná ako viceprezidentka USA. Predtým sa miestni modlili za úspech Demokratickej strany vo voľbách.



Podľa indických médií sa údajne iná dedina v Indii zasa modlila za Ushu Vanceovú, manželku Jamesa Davida Vancea, ktorého si republikán Donald Trump vybral do tandemu ako kandidáta na viceprezidenta.



Podľa prieskumov verejnej mienky súboj Harrisovej a Trumpa bude veľmi tesný.