Vlani boli v Holandsku ukradnuté bicykle v hodnote 600 miliónov eur

Brusel/Amsterdam 21. augusta (TASR) – V Holandsku boli v roku 2019 ukradnuté bicykle v hodnote 600 miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na prieskum agentúry Bureau Beke špecializujúcej sa na výskum a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a trestnej činnosti.



Podľa správy, ktorú predložila agentúra Bureau Beke, sa pri krádeži bicyklov v Holandsku čoraz viac prejavujú zločinecké gangy.



Suma 600 miliónov eur je založená na odhade počtu odcudzených bicyklov v roku 2019 vynásobenom priemernými nákladmi na kúpu nového bicykla. V skutočnosti je však hlásených len približne 20 percent krádeží bicyklov, a to najmä u ľudí, ktorých bicykle boli poistené. Polícii sa podarí nájsť a vrátiť späť majiteľom iba okolo štyri percent ukradnutých bicyklov. Najväčšiu šancu na návrat k svojim majiteľom majú bicykle vybavené vysielačom GPS. Pokiaľ je krádež nahlásená ihneď, podarí sa ukradnutý bicykel lokalizovať až v 80 percentách prípadov.



Prieskum, ktorý sa konal na žiadosť spoločností SAFE a Tour de Force, potvrdil, že krádež bicyklov je najbežnejším majetkovým zločinom v tejto krajine a naznačil tiež, že zlodeji z organizovaných skupín sa najnovšie zameriavajú na elektrické bicykle, ktoré po odcudzení vyvážajú mimo hraníc Holandska.



„Cena bicyklov sa zvyšuje, a tak sa stávajú atraktívnejšou korisťou pre zlodejov," uviedol Jos Kuppens zo spoločnosti Bureau Beke pre televíznu spoločnosť RTL. Upozornil tiež, že bicykle sa nekradnú iba na ulici, kde ich stačí naložiť do dodávky, ale terčom krádeží si aj samotné obchody s bicyklami, ktoré zlodeji vedia dokonale vyprázdniť a zlodejským praktikám čoraz častejšie čelia aj požičovne bicyklov.



Údaje o rastúcom počte kradnutých bicyklov potvrdila aj ANWB, najväčšia holandská poisťovňa špecializujúca sa na poistenie bicyklov, ktorá uviedla, že v marci tohto roku došlo k 38-percentnému nárastu krádeží elektrických bicyklov oproti rovnakému obdobiu z predošlého roka.



Podľa DutchNews.nl bolo vlani v Holandsku zakúpených 420 000 nových elektrických bicyklov, ktoré v súčasnosti predstavujú najväčší a najpredávanejší segment zo všetkých typov bicyklov.