V roku 2020 sa počet leteckých havárií znížil, mali však viac obetí

Washington 2. januára (TASR) - Počet ľudí, ktorí zahynuli pri haváriách veľkých komerčných lietadiel, v roku 2020 celosvetovo vzrástol na 299, aj keď počet havárií klesol o viac než 50 percent. Vyplýva to z údajov holandskej konzultačnej firmy, o ktorých v sobotu informovala agentúra Reuters.



Spoločnosť To70 vo svojej správe uviedla, že v minulom roku došlo k 40 nehodám veľkých komerčných lietadiel. Päť z nich malo smrteľné následky, zahynulo pri nich celkovo 299 ľudí. V roku 2019 to bolo 86 nehôd vrátane ôsmich smrteľných s 257 obeťami na životoch.



Pri veľkých komerčných lietadlách správa konštatuje 0,27 smrteľnej nehody na milión letov v roku 2020, čo predstavuje jednu smrteľnú haváriu na každých 3,7 milióna letov. Je to viac ako rok predtým, keď tento podiel dosiahol 0,18.



Menej havárií bolo zaznamenaných v čase ostrého poklesu počtu letov v dôsledku koronavírusovej pandémie. Internetová služba Flightradar24 informovala, že počet komerčných letov, ktoré sleduje po celom svete, sa vlani znížil o 42 percent na 24,4 milióna.



Viac ako polovicu zo všetkých úmrtí v správe To70 tvorilo 176 ľudí, ktorí zahynuli pri zostrelení ukrajinského dopraveného lietadla v iránskom vzdušnom priestore v januári 2020. Druhou najhoršou bola havária pakistanského dopravného lietadla z mája s 98 obeťami.



Reuters dodáva, že počet úmrtí pri leteckých nehodách za posledné dve desaťročia výrazne klesá. Webová stránka Aviation Safety Network (ASN), sledujúca nehody a únosy lietadiel, ešte v roku 2005 evidovala celosvetovo smrť 1015 ľudí na palubách komerčných lietadiel. V uplynulých piatich rokoch pritom podľa ASN došlo v priemere k 14 smrteľným nehodám komerčných lietadiel s 345 úmrtiami ročne.



Najbezpečnejším v záznamoch bol pre leteckú dopravu rok 2017, keď sa vo svete odohrali len dve smrteľné havárie regionálnych strojov s turbovrtuľovými motormi, pri ktorých prišlo o život 13 ľudí.