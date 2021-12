V roku 2021 zomrelo pri svojej práci 45 novinárov a zamestnancov médií

Brusel 31. decembra (TASR) - V roku 2021 zahynulo pri svojej práci celkovo 45 reportérov a pracovníkov médií. V piatok to uviedla Medzinárodná federácia novinárov (IFJ), ktorá už od roku 1991 každoročne vydáva správu o počte obetí tohto povolania. Najviac žurnalistov zahynulo tento rok v Afganistane, napísala agentúra AP.



IFJ uviedla, že čísla potvrdzujú trend, ktorý ukazuje, že zamestnanci médií sú najčastejšie zabíjaní za odhaľovanie korupcie, zločinu a zneužívania moci v ich komunitách, mestách a krajinách.



"Týchto 45 kolegov, ktorých sme tento rok stratili v dôsledku násilia, nám pripomína strašnú obeť, ktorú novinári na celom svete naďalej platia za to, aby slúžili verejnému záujmu," uviedol generálny tajomník IFJ Anthony Bellanger a dodal, že "jediná vhodná pocta obetiam, ktoré bojovali za správnu vec, by mala byť neúnavná snaha o spravodlivosť".



IFJ spresnila, že 45 novinárov a pracovníkov médií bolo zabitých v 20 krajinách. Z nich 33 zomrelo pri cielených útokoch. Deväť z nich zahynulo v Afganistane, osem v Mexiku, štyria v Indii a traja v Pakistane.



AP pripomenula, že počet usmrtených novinárov je najnižší za uplynulé desaťročia. Napríklad len vlani prišlo násilím o život 65 žurnalistov. Od roku 1991 bolo podľa IFJ na celom svete zabitých 2.721 novinárov.