V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Brusel 17. novembra (TASR) - Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) je pre Európsku komisiu (EK) najvyššou prioritou a neoddeliteľnou súčasťou mnohých opatrení v rámci zdravotnej únie. Uviedla to eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová v piatok pri príležitosti Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách (EAAD), informuje bruselský spravodajca TASR.



Komisárka upozornila, že nové údaje, ktoré v piatok zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ukazujú určitý pokrok v rokoch 2019 – 2022 k cieľu znížiť používanie antimikrobiálnych látok do roku 2030 o 20 percent.



Hoci dlhodobejšie užívanie antibiotík v EÚ a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) medzi rokmi 2019 a 2022 kleslo, spotreba sa v roku 2022 opäť zvýšila. Mnohí Európania sa totiž vrátili k svojmu spôsobu života spred pandémie ochorenia COVID-19.



Štúdia, ktorú vypracovala OECD pre eurokomisiu, varuje, že AMR stojí krajiny EÚ a EHP približne 11,7 miliardy eur ročne. Ak by každá krajina investovala 3,40 eura na obyvateľa ročne na zníženie antimikrobiálnej rezistencie, čiže do intervencií v oblasti ľudského zdravia a potravinárstva, mohla by zabrániť viac ako 10.000 úmrtiam, vyhnúť sa vyše 600.000 novým infekciám a ušetriť viac ako 2,5 miliardy eur pre svoje zdravotné systémy každý rok.



"Riešenie AMR je prioritou verejného zdravia a ekonomickou nevyhnutnosťou. Čísla sú znepokojujúce a ukazujú, že potrebujeme naliehavé a ambiciózne opatrenia. Musíme spolupracovať, členské štáty, zainteresované strany a občania, aby sme zabezpečili, že sa prijmú všetky potrebné opatrenia na splnenie dohodnutých cieľov," vyhlásila Kyriakidisová v správe pre médiá.



AMR je kľúčovou zložkou revízie farmaceutických právnych predpisov, ktorú eurokomisia predložila vlani. V júni 2023 ministri zdravotníctva EÚ schválili návrh EK o opatreniach na boj proti AMR a dohodli sa na cieli znížiť do roku 2030 spotrebu antimikrobiálnych látok u ľudí o 20 percent a znížiť celkový predaj antimikrobiálnych látok v EÚ používaných pre hospodárske zvieratá a v akvakultúre o polovicu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)