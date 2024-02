V roku 2023 bolo zabitých 99 novinárov, z nich 77 v Pásme Gazy

New York 15. februára (TASR) - Až 77 z 99 novinárov zabitých v roku 2023 prišlo o život vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Posledných 12 mesiacov bolo preto pre médiá najsmrtiacejších za takmer desať rokov, oznámil vo štvrtok Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Počet zabitých reportérov by celosvetovo medziročne klesol, keby nebolo úmrtí v tomto konflikte, uviedol CPJ. Aj keď počty úmrtí v Somálsku a na Filipínach sú podľa výboru stále rovnaké.



Počet zabitých novinárov je najvyšší od roku 2015 a oproti údajom z roku 2022 ide o takmer 44-percentné zvýšenie.



"CPJ v decembri 2023 hlásil, že za prvé tri mesiace vojny Izraela s Hamasom v Pásme Gazy bolo zabitých viac novinárov, než bolo kedy zabitých v nejakej krajine za celý rok," pripomenul CPJ.



Drvivá väčšina zo 77 novinárov zabitých v konflikte Izraela s Hamasom boli Palestínčania, a to 72. O život prišli aj traja Libanončania a dvaja Izraelčania, spresnil výbor.



"Novinári v Pásme Gazy prinášajú svedectvo z frontu," povedala výkonná riaditeľka CPJ Jodie Ginsbergová.



"Obrovské straty, ktoré v tejto vojne utrpeli palestínski novinári, budú mať dlhodobý vplyv na žurnalistiku nielen na palestínskych územiach, ale v celom regióne aj ďalej mimo neho. Každý zabitý žurnalista je ďalšou ranou pre naše pochopenie sveta," upozornila Ginsbergová.



Táto organizácia na ochranu slobody tlače 7. februára 2024 oznámila, že počet novinárov zabitých v konflikte v palestínskom Pásme Gazy stúpol na 85.



CPJ predtým kritizoval "prenasledovanie" novinárov izraelskými ozbrojenými silami. Teraz vyšetruje, či približne desať novinárov zabitých vo vojne v Pásme Gazy sa zámerne stalo terčom izraelských vojakov, čo by podľa výboru predstavovalo vojnový zločin.



Najväčšie zníženie v úmrtiach novinárov zaznamenali na Ukrajine a v Mexiku, kde počet zabitých klesol z 13 na dvoch, v jednej aj druhej krajine.



Jedným z dvoch zabitých na Ukrajine, bojujúcej proti ruskej invázii, bol žurnalista tlačovej agentúry AFP Arman Soldin. Tento francúzsky novinár bosnianskeho pôvodu zahynul ako 32-ročný, keď sa jeho pracovný tím dostal pod paľbu neďaleko východného mesta Bachmut.



CPJ upozornil, že Mexiko, spolu s Filipínami a Somálskom, je "pre novinárov jednou z najsmrtiacejších krajín sveta".



"Situáciu zhoršuje aj to, že vládne orgány tajne sledujú reportérov a ochrancov ľudských práv a značný počet žurnalistov musel z dôvodu násilia opustiť svoj domov a zanechať prácu," varoval CPJ.