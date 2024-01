V roku 2023 holandská populácia rástla hlavne vďaka prisťahovalectvu

Brusel/Amsterdam 4. januára (TASR) - V roku 2023 sa do Holandska prisťahovalo menej imigrantov, čo spôsobil najmä pokles počtu utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny. Vo štvrtok to uviedol spravodajský server DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Server upozornil na aktualizované údaje Národného štatistického úradu (CBS), podľa ktorých sa populácia krajiny do konca decembra mala rozrásť o 140.000 ľudí na 17,9 milióna obyvateľov.



CBS spresnil, že v roku 2022 sa počet obyvateľov zvýšil o 221.000, čomu dopomohli najviac ukrajinskí utečenci. Celkovo sa do Holandska vlani presťahovalo 226.900 ľudí a 192.500 osôb z krajiny odišlo.



Nárast populácie je v posledných dvoch rokoch úplne spôsobený prisťahovalectvom, pretože sa narodilo menej detí, ako zomrelo ľudí. Ženy v Holandsku majú v súčasnosti v priemere 1,43 dieťaťa, čo je menej ako na začiatku 80. rokov 20. storočia, keď pôrodnosť dosiahla historické minimum.



V Holandsku v súčasnosti žije približne 140.000 Ukrajincov so štatútom utečenca, z ktorých 108.000 prišlo v roku 2022. To znamená, že Holandsko má 7,8 ukrajinského utečenca na 1000 miestnych obyvateľov, čo je výrazne pod európskym priemerom (9,3/1000).



Väčšina prisťahovalcov, ktorí sa vlani usídlili v Holandsku, pochádzala z Európy. Z týchto 59.300 osôb bolo asi 50.000 utečencov a ich rodinných príslušníkov. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast približne o 2000 osôb, no výrazne pod úrovňou prognóz, ktoré predpokladala predošlá vláda.



Na zozname utečencov dominovali obyvatelia Sýrie a Turecka.



V decembri minulého roka CBS uviedol, že populácia Holandska bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť, avšak pomalšie ako v posledných rokoch.



Podľa predpokladov CBS budú súčasné modely prisťahovalectva pokračovať a populácia krajiny v roku 2025 prekročí hranicu 18 miliónov a v roku 2037 dosiahne 19 miliónov. Vplyv na demografiu však bude mať aj dlhšia priemerná dĺžka života. Do roku 2040 bude asi 25 percent populácie vo veku nad 65 rokov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)