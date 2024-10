V roku 2023 si dopravné nehody v EÚ vyžiadali 20.400 obetí

Brusel 10. októbra (TASR) - Minulý rok prišlo pri dopravných nehodách v členských krajinách EÚ o život 20.400 ľudí. Ide o pokles o jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim rokom a v priemere 46 úmrtí na cestách na milión obyvateľov. Na štvrtkovú správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia zdôraznila, že zatiaľ čo dlhodobý trend ukazuje zníženie počtu obetí o desať percent v porovnaní s rokom 2019, súčasné tempo poklesu nedosahuje požadovaných 4,5 percenta ročne potrebných na dosiahnutie cieľa EÚ znížiť do roku 2030 počet úmrtí na cestách o polovicu.



Aj pre vlaňajšok platilo, že pokrok medzi členskými štátmi Únie je stále nerovnomerný. Cyprus, Česko, Fínsko, Poľsko a Rumunsko zaznamenali najnižšie hodnoty od začiatku moderných záznamov. Poľsko medzi rokmi 2019 a 2023 eviduje pokles počtu úmrtí o 35 percent, zatiaľ čo Írsko uviedlo nárast o 31 percent. Celková úmrtnosť na cestách na obyvateľa v Poľsku však zostáva nad priemerom EÚ, zatiaľ čo v Írsku je nižšia.



Slovensko v roku 2023 nahlásilo 266 obetí dopravných nehôd, čiže 49 na milión obyvateľov, čo znamená rovnaký stav ako v roku 2022 a jednopercentný pokles voči roku 2019.



Komisia pripomenula, že celkové poradie úmrtnosti krajín sa výrazne nezmenilo. Najbezpečnejšie cesty sú stále vo Švédsku (22 úmrtí na milión obyvateľov) a Dánsku (26/milión), zatiaľ čo Bulharsko (82/milión) a Rumunsko (81/milión) uviedli najvyšší počet úmrtí v roku 2023.



Predbežné údaje za prvých šesť mesiacov roku 2024 naznačujú, že počet úmrtí na cestách EÚ zostal rovnaký v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roka, čo platí aj pre Slovensko. Znamená to, že v priemere zomrie na európskych cestách pri dopravných nehodách každý týždeň okolo 400 ľudí. Niektoré štáty – Litva, Rakúsko a Slovinsko – zaznamenali výrazný pokles počtu obetí, o viac ako 25 percent, ostatné krajiny doteraz zaznamenali výrazný nárast.



V roku 2018 si EÚ stanovila cieľ 50-percentného zníženia počtu úmrtí na cestách, a po prvýkrát aj vážnych zranení, do roku 2030. Určuje to Strategický akčný plán Európskej komisie pre bezpečnosť na cestách a politika EÚ v oblasti bezpečnosti na cestách na roky 2021 – 2030. Stanovený je aj cieľ dosiahnuť nulovú úmrtnosť na cestách do roku 2050.



V marci 2023 EK predložila balík návrhov na riešenie bezpečnosti na cestách vrátane aktualizovaných požiadaviek na vodičské preukazy a lepšieho cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)