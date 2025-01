V roku 2024 sa v Európe znížil počet žiadostí o azyl

Brusel 11. januára (TASR) - Podľa Agentúry Európskej únie pre azyl (EUAA) so sídlom na Malte počet žiadostí o azyl v Európskej únii, Nórsku a Švajčiarsku v minulom roku klesol približne o 12 percent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa údajov EUAA v 27 členských štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku registrujú mierne nad milión ľudí, ktorí podali prvé žiadosti o azyl. V roku 2023 to bolo 1,14 milióna žiadostí.



Podľa azylovej agentúry najviac žiadateľov pochádzalo zo Sýrie (15 percent), Afganistanu (8,7 percent), Venezuely (7,3 percent) a Turecka (5,5 percent).



Nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) vo štvrtok uviedol, že väčšina prvých žiadostí, ktoré krajina prijala v roku 2024, pochádzala od ľudí zo Sýrie, Afganistanu a Turecka. Oproti roku 2023 to bolo o takmer 100.000 osôb menej, čo predstavuje pokles o 30,2 percent.



V rámci Európskej únie Nemecko s prevahou dominuje v počte žiadostí o azyl v porovnaní s ďalšími krajinami na popredných miestach - Španielskom, Francúzskom a Talianskom.