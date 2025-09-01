< sekcia Zahraničie
V roku 2024 sa viac Poliakov vrátilo zo zahraničia, než emigrovalo
Autor TASR
Varšava 1. septembra (TASR) - V roku 2024 sa do Poľska vrátilo zo zahraničia viac ľudí, než z krajiny odišlo. Ekonóm Pavol Dobrzaňski z Ekonomickej univerzity vo Vroclave v pondelok uviedol, že hlavným dôvodom tohto trendu je rastúca kvalita života v krajine. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Dobrzaňski zdôraznil, že návraty súvisia nielen s hospodárskym rastom a zvyšovaním miezd, ale aj s pocitom bezpečia. „V Poľsku sa už dá žiť normálne, ba dokonca normálnejšie a bezpečnejšie ako na niektorých miestach na Západe,“ povedal. Podľa neho sa vracajú najmä ľudia, ktorí v zahraničí dosiahli úspech a dokážu si v Poľsku kúpiť dom alebo byt.
Ďalším faktorom je kultúrna homogenita, ktorá podľa experta vedie k rozhodnutiu posielať deti do poľských škôl. „Je to taký moment usadenia sa, vraciame sa napríklad po viac než desiatich rokoch, máme peniaze, posielame deti do poľskej školy a cítime sa bezpečne,“ uviedol Dobrzaňski. Dodal, že mnohí pritom pokračujú vo svojej profesijnej kariére.
Ekonóm poukázal na to, že návrat poľskej diaspóry už prináša viditeľné výsledky. Podľa neho sa do krajiny vracajú vzdelaní a skúsení ľudia, ktorí obohacujú domáci pracovný trh. „Poznám veľa ľudí, ktorí sa vrátili a vďaka skúsenostiam zo zahraničia v Poľsku založili či vedú firmy zamestnávajúce desiatky až stovky osôb,“ dodal.
