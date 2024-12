Reportéri bez hraníc: V roku 2024 zahynulo doposiaľ 54 novinárov

Paríž 12. decembra (TASR) - Najmenej 54 novinárov zahynulo tento rok pri výkone svojej práce. Takmer tretina z nich prišla o život v Pásme Gazy, uvádza výročná správa organizácie Reportéri bez hraníc, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Na základe údajov z konca novembra zostáva počet zabitých novinárov na rovnakej úrovni ako v minulom roku, ozrejmila vo štvrtok organizácia. Zdôraznila, že každý rok sa dozvedá o ďalších úmrtiach, a svoje údaje neskôr aktualizuje. Preto sa súčasný počet ešte môže zvýšiť.



Reportéri bez hraníc označili za obzvlášť rizikové vojnové spravodajstvo, keďže 31 z 54 zosnulých novinárov prišlo o život v zónach konfliktov. To je najviac za posledných päť rokov. Podľa správy je najnebezpečnejším regiónom Pásmo Gazy, kde palestínske militantné hnutia Hamas bojuje proti Izraelu.



Od začiatku vojny v októbri 2023, keď Hamas a ďalšie hnutia napadli Izrael, podľa RSF zahynulo v Pásme Gazy do konca novembra viac ako 145 pracovníkov médií a 35 z nich priamo pri práci. V Izraeli od začiatku vojny zabili dvoch novinárov a v Libanone piatich.



RSF sa na Medzinárodnom trestnom súde vyslovila za to, aby sa zabitie pracovníkov médií vyšetrilo ako možný vojnový zločin.