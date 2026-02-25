< sekcia Zahraničie
V roku 2025 USA deportovali najmenej 184 Poliakov
Autor TASR
Varšava/Washington 25. februára (TASR) - Americké úrady od 20. januára do 30. novembra 2025 zadržali s cieľom deportácie 184 poľských občanov. Údaje amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) denníku Rzeczpospolita poskytlo poľské ministerstvo zahraničných vecí, informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Rezort diplomacie tiež uviedol, že v súčasnosti môže v USA nelegálne pobývať približne 30.000 Poliakov, pričom ich presný počet nie je možné určiť. V roku 2016 sa odhadoval na asi 50.000.
Opozičný poslanec Jan Dziedziczak (PiS) označil počet deportácií za okrajový. V roku 2022 bolo podľa neho vyhostených 35 Poliakov, v roku 2021 ich bolo 44 a v roku 2024 približne 70.
Medzi medializovanými prípadmi je 62-ročná Irina Sobierajska deportovaná po takmer 20 rokoch pobytu, ktorá dostala na odchod z USA 48 hodín. Portál Onet informoval aj o Stanislawovi z Podhalia, ktorého po zadržaní deportovali do Krakova a zároveň dostal desaťročný zákaz vstupu do krajiny.
Advokátka Ewa Brožek z Chicaga uviedla, že zastupovala viacerých Poliakov bez kriminálnej minulosti, prevažne s neplatnými vízami. „Pracujeme až do noci, lebo máme tak veľa telefonátov a klientov, ktorí sú znepokojení tým, čo sa deje,“ povedala.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že nenesie náklady na deportácie. Zásahy voči migrantom sa zintenzívnili po nástupe prezidenta Donalda Trumpa do úradu.
