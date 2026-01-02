< sekcia Zahraničie
V roku 2025 v civilnom letectve celosvetovo zaznamenali nárast úmrtí
Podľa predpovedí leteckej organizácie OSN ICAO v roku 2025 cestovalo letecky približne 4,7 miliardy cestujúcich.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. januára (TASR) - V minulom roku prišlo o život pri nehodách v civilnom letectve 418 ľudí. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok Nemeckou leteckou asociáciou (BDL); v roku 2024 bolo zaznamenaných 334 úmrtí. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Najzávažnejšia nehoda sa stala 12. júna 2025, keď bezprostredne po štarte v Ahmadabáde v Indii havarovalo lietadlo Boeing 787 Dreamliner spoločnosti Air India. Zahynulo celkovo 260 ľudí - 241 na palube lietadla a 19 na zemi, pričom jeden cestujúci zázračne prežil. Vyšetrovanie príčiny náhlej straty ťahu v oboch motoroch stále pokračuje.
Druhá najsmrteľnejšia nehoda sa stala v Rusku, kde havarovalo lietadlo An24 24. júla 2025. Pri pokuse o pristátie sa v hustej hmle zrútilo do lesa a zomrelo 48 ľudí.
BDL pripomína, že dlhodobo počet obetí nehôd v pomere k počtu cestujúcich neustále klesá. Štatistická pravdepodobnosť úmrtia pri leteckej havárii bola v minulom roku jedna ku 11.459.330. V 70. rokoch 20. storočia bolo štatistické riziko jedna ku 264.000.
Podľa predpovedí leteckej organizácie OSN ICAO v roku 2025 cestovalo letecky približne 4,7 miliardy cestujúcich, čo je viac ako desaťkrát viac ako v 70. rokoch 20. storočia, keď sa toto číslo pohybovalo okolo 440 miliónov. Štatistiky zahŕňajú nehody lietadiel s kapacitou najmenej 14 miest a nie sú do nich zahrnuté nehody vojenských lietadiel.
Najzávažnejšia nehoda sa stala 12. júna 2025, keď bezprostredne po štarte v Ahmadabáde v Indii havarovalo lietadlo Boeing 787 Dreamliner spoločnosti Air India. Zahynulo celkovo 260 ľudí - 241 na palube lietadla a 19 na zemi, pričom jeden cestujúci zázračne prežil. Vyšetrovanie príčiny náhlej straty ťahu v oboch motoroch stále pokračuje.
Druhá najsmrteľnejšia nehoda sa stala v Rusku, kde havarovalo lietadlo An24 24. júla 2025. Pri pokuse o pristátie sa v hustej hmle zrútilo do lesa a zomrelo 48 ľudí.
BDL pripomína, že dlhodobo počet obetí nehôd v pomere k počtu cestujúcich neustále klesá. Štatistická pravdepodobnosť úmrtia pri leteckej havárii bola v minulom roku jedna ku 11.459.330. V 70. rokoch 20. storočia bolo štatistické riziko jedna ku 264.000.
Podľa predpovedí leteckej organizácie OSN ICAO v roku 2025 cestovalo letecky približne 4,7 miliardy cestujúcich, čo je viac ako desaťkrát viac ako v 70. rokoch 20. storočia, keď sa toto číslo pohybovalo okolo 440 miliónov. Štatistiky zahŕňajú nehody lietadiel s kapacitou najmenej 14 miest a nie sú do nich zahrnuté nehody vojenských lietadiel.