Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Zahraničie

V roku 2025 v civilnom letectve celosvetovo zaznamenali nárast úmrtí

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Podľa predpovedí leteckej organizácie OSN ICAO v roku 2025 cestovalo letecky približne 4,7 miliardy cestujúcich.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. januára (TASR) - V minulom roku prišlo o život pri nehodách v civilnom letectve 418 ľudí. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok Nemeckou leteckou asociáciou (BDL); v roku 2024 bolo zaznamenaných 334 úmrtí. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Najzávažnejšia nehoda sa stala 12. júna 2025, keď bezprostredne po štarte v Ahmadabáde v Indii havarovalo lietadlo Boeing 787 Dreamliner spoločnosti Air India. Zahynulo celkovo 260 ľudí - 241 na palube lietadla a 19 na zemi, pričom jeden cestujúci zázračne prežil. Vyšetrovanie príčiny náhlej straty ťahu v oboch motoroch stále pokračuje.

Druhá najsmrteľnejšia nehoda sa stala v Rusku, kde havarovalo lietadlo An24 24. júla 2025. Pri pokuse o pristátie sa v hustej hmle zrútilo do lesa a zomrelo 48 ľudí.

BDL pripomína, že dlhodobo počet obetí nehôd v pomere k počtu cestujúcich neustále klesá. Štatistická pravdepodobnosť úmrtia pri leteckej havárii bola v minulom roku jedna ku 11.459.330. V 70. rokoch 20. storočia bolo štatistické riziko jedna ku 264.000.

Podľa predpovedí leteckej organizácie OSN ICAO v roku 2025 cestovalo letecky približne 4,7 miliardy cestujúcich, čo je viac ako desaťkrát viac ako v 70. rokoch 20. storočia, keď sa toto číslo pohybovalo okolo 440 miliónov. Štatistiky zahŕňajú nehody lietadiel s kapacitou najmenej 14 miest a nie sú do nich zahrnuté nehody vojenských lietadiel.
.

Neprehliadnite

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?