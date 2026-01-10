< sekcia Zahraničie
V roku 2027 sprístupnia dom, v ktorom vyrastal David Bowie
Bowie, vlastným menom David Robert Jones, žil v tomto dome so svojimi rodičmi od roku 1955, keď mal osem rokov, až do roku 1968, keď bol 20-ročným hudobníkom túžiacim po sláve.
TASR
Londýn 10. januára (TASR) - Dom, v ktorom vyrastal anglický spevák a skladateľ David Bowie, sprístupnia verejnosti. Poschodový železničiarsky dom z 19. storočia v meste Bromley pri Londýne kúpila pamiatková organizácia Heritage of London Trust, ktorá ho plánuje sprístupniť na budúci rok, kedy by sa Bowie dožil 80 rokov, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AP.
Organizícia oznámila, že nehnuteľnosť bude zrekonštruovaná do podoby zo 60. rokov 20. storočia. Návštevníci si budú môcť prezrieť spálňu s rozmermi 2,7 krát 3 metre, „kde sa iskra zmenila na plameň“, uviedla organizácia. Projekt bude zahŕňať programy pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy Proud Places.
Bowie, vlastným menom David Robert Jones, žil v tomto dome so svojimi rodičmi od roku 1955, keď mal osem rokov, až do roku 1968, keď bol 20-ročným hudobníkom túžiacim po sláve. „Tento dom je miestom, kde sa Bowie premenil z obyčajného predmestského školáka na začínajúcu medzinárodnú hviezdu,“ uviedol Geoffrey Marsh, kurátor londýnskeho Victoria and Albert Museum.
Z Bromley sa Bowie vydal na tvorivú cestu, ktorá ho zaviedla do Filadelfie, Berlína a New Yorku, pričom prešiel okázalými zmenami štýlu a hudobnými žánrami od folk-rocku po glam, soul, elektroniku a new wave. Jeho repertoár zahŕňa klasické skladby ako Space Oddity, Changes, Life on Mars, Starman alebo Heroes.
Heritage of London Trust, nadácia na ochranu kultúrneho dedičstva v britskom hlavnom meste a jeho okolí, zakúpila dom minulý rok, keď bol ponúknutý na predaj. Organizácia neuviedla, koľko zaň zaplatila, avšak iné domy na tej istej ulici sa nedávno predali za viac ako 500.000 libier, pripomína AP.
Riaditeľka organizácie Nicola Staceyová povedala, že dom poskytne návštevníkom pohľad na Bowieho tvorivé začiatky a na domáci život v 50. a 60. rokoch 20. storočia - v období obrovských spoločenských zmien v Spojenom kráľovstve i vo svete.
Oznámenie prišlo v čase, keď si fanúšikovia pripomínajú desať rokov od Bowieho smrti. Umelec skonal 10. januára 2016 vo veku 69 rokov. Len dva dni predtým - na jeho narodeniny - mu vyšiel posledný štúdiový album Blackstar.
