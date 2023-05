V Rostovskej oblasti v Rusku posilnili kontroly na hranici s Ukrajinou

Moskva/Londýn 28. mája (TASR) - Skupina siedmich ruských vojakov, ktorí boli do vojny na Ukrajine naverbovaní vo väzniciach počas výkonu trestu, "utiekla aj so zbraňami od svojej vojenskej jednotky" v meste Soledar na Ruskom obsadenom území ukrajinskej Doneckej oblasti. Táto oblasť bola predtým pod kontrolou súkromnej polovojenskej Vagnerovej skupiny.



Ako s odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), piatich dezertérov sa už podarilo chytiť, pričom troch z nich zadržali pod vplyvom alkoholu v kaviarni v meste Brianka v Luhanskej oblasti.



Ďalšieho muža zo skupiny údajne zastrelili samotní dezertéri. Pátranie po poslednom zbehovi pokračuje.



Deň predtým viaceré médiá informovali, že z vojenského tábora v Lysyčansku na Ruskom kontrolovanom území Luhanskej oblasti na Ukrajine utieklo 39 ozbrojených vojakov.



Podľa webovej stránky 161.ru citovanej britskou stanicou BBC išlo tiež o bývalých väzňov naverbovaných do vojny na Ukrajine. Web spresnil, že unikajúci muži patrili k útočnej skupine Štorm Z.



Podľa citovaného zdroja boli v Rostovskej oblasti na juhu európskej časti Ruska, ktorá hraničí s ukrajinskou Luhanskou oblasťou, posilnené hliadky na hraničných priechodoch. K oficiálnemu potvrdeniu tejto správy nateraz nedošlo.



Jevgenij Prigožin, spoluzakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny, začal väzňov do vojny na Ukrajine verbovať vlani v lete. Prigožin tvrdí, že vagnerovci s náborom vo väzniciach prestali začiatkom tohto roka. Tento model na dopĺňanie stavu v jednotkách však od nich prevzalo ruské ministerstvo obrany. Potvrdilo to aj vyšetrovanie britskej stanice BBC.