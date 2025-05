V Rotterdame otvorili umelecké múzeum venované migrácii

Amsterdam 20. mája (TASR) - Nové umelecké múzeum venované migrácii sa zrejme stane jednou z hlavných turistických atrakcií holandského prístavného mesta Rotterdam. Koncom minulého týždňa ho slávnostne otvorila kráľovná Maxima, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Veľkolepá budova nesie názov Múzeum migrácie FENIX a jej pútavým stredobodom je dvojité točité schodisko z lesklej ocele. Kurátori tvrdia, že ide o prvé múzeum, ktoré prezentuje tému migrácie prostredníctvom diel moderného umenia.



Cieľom inštitúcie je rozprávať o migrácii ako o ceste, uviedla riaditeľka múzea Anne Kremersová. „Migrácia je univerzálna, nadčasová a predovšetkým veľmi ľudská,“ dodala.



Maxima, ktorá sa narodila v Argentíne, je tiež migrantka - pred viac ako 20 rokmi emigrovala do Holandska a v roku 2002 sa vydala za vtedajšieho korunného princa Willema-Alexandra, terajšieho kráľa Viliama Alexandra.



Obrovský sklad, ktorý má viac ako 100 rokov, prestaval čínsky architekt Ma Jen-sung. Stredobodom budovy je „Tornádo“, točité schodisko pripomínajúce tobogan v akvaparku. Tento „vír“ z ocele a dreva vedie od prízemia až vysoko nad strechu, pričom mesto, voda a ľudia sa odrážajú v jeho lesklých kovových plochách.



Múzeum na ploche 16.000 metrov štvorcových rozpráva príbeh migrácie prostredníctvom umeleckých diel, fotografií a osobných predmetov. Nachádza sa tu napríklad labyrint vytvorený z približne 2000 kufrov emigrantov.



Múzeum stojí v centre historického prístavu, odkiaľ sa na prelome 19. a 20. storočia vydali milióny ľudí do „Nového sveta“ (Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Oceánie). Medzi nimi bol aj slávny nemecký teoretický fyzik Albert Einstein, neskorší laureát Nobelovej ceny.



Rotterdam pred 85 rokmi, počas nemeckej invázia do Holandska, spustošilo bombardovanie nacistickým letectvom. Po vojne bolo mesto obnovené a v súčasnosti je jedným z hlavných turistických „magnetov“ Holandska so štýlovou panorámou a modernou architektúrou.