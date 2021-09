V Rotterdame zaistili rekordnú zásielku kokaínu

Rotterdam 17. septembra (TASR) - Holandskí vyšetrovatelia zaistili v rotterdamskom prístave obrovské množstvo kokaínu. V jednom z lodných kontajnerov objavili až 4022 kilogramov návykovej látky, ktorá by mala na čiernom trhu hodnotu viac ako 300 miliónov eur. V piatok o tom informovala agentúra DPA. Išlo o doposiaľ najväčší kontraband, ktorý bol zadržaný v Rotterdame.



Kontajner pochádzal z juhoamerického Surinamu a smeroval do Poľska. Drogy boli obložené drevom. Pravdepodobne ale kontraband nesmeroval k našim severným susedom. V prístave podľa polície operujú "takzvaní zberači", ktorí drogy z kontajnerov vynášajú z areálu.



Podľa holandskej prokuratúry počet páchateľov drogovej trestnej činnosti v krajine narastá. Len v tomto roku zatkli 325 podozrivých. V roku 2020 ich bolo 281.



Podľa najnovšej správy Europolu sú v súčasnosti hlavným dovozným centrom kokaínu do Európy prístavy v Holandsku a Belgicku.