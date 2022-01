V rotterdamskom prístave vlani zhabali rekordné množstvo kokaínu

Rotterdam 10. januára (TASR) - Holandskí vyšetrovatelia počas uplynulého roka zhabali v prístave v meste Rotterdam rekordné množstvo kokaínu. Skonfiškovaných tam bolo celkovo vyše 70.000 kilogramov tejto drogy, teda o približne 74 percent viac než v predošlom roku. Informovala o tom v pondelok tamojšia prokuratúra.



Skonfiškované množstvo drogy by na čiernom trhu malo hodnotu približne päť miliárd eur, uvádza agentúra DPA. Podľa zdrojov z prostredia tamojšej justície zadržali v tejto súvislosti celkovo 198 podozrivých osôb.



Rotterdamský prístav je považovaný za jednu z hlavných vstupných brán, cez ktoré sa kokaín dostáva do Európy. Viac ako 2100 kilogramov tejto drogy však vlani podľa prokuratúry skonfiškovali aj v iných častiach Holandska.



Najväčšie množstvo kokaínu, ktoré sa podarilo zhabať pri jedinom zásahu, bolo 4180 kilogramov ukrytých v náklade banánov zhabaných počas decembrovej operácie.



Vo väčšine prípadov pašujú drogy do Európy juhoamerické gangy. Kontraband spravidla ukryjú do lodných kontajnerov medzi iné dovážané tovary.



"Jedna vec je istá... títo kriminálnici nie sú ničím bez pomoci ďalších komplicov v prístave," uviedla prokuratúra a dodala, že v budúcnosti chce tvrdšie zakročiť proti skorumpovaným zamestnancom prístavu a ďalším úradníkom.