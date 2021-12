ÚSPECH COLNÍKOV: V rotterdamskom prístave zadržali 1,6 tony kokaínu

Amsterdam 29. decembra (TASR) – Holandskí colníci zadržali v prístave v Rotterdame viac ako 1,6 tony kokaínu. Drogy boli ukryté v dodávkach banánov, kakaových bôbov a cementu, oznámila v stredu tamojšia prokuratúra. Píše o tom agentúra AFP.



Pašovaný kokaín s odhadovanou cenou 127 miliónov eur na čiernom trhu našli v troch kontajneroch, ktoré dorazili do najväčšieho prístavu v Európe. Dva kontajnery prišli podľa oznámenia z Ekvádora, jeden z nich cez Kolumbiu a tretí – s cementom – smeroval do Portugalska.



V rotterdamskom prístave tento rok výrazne stúplo množstvo zadržaných narkotík. Tento prístav je v súčasnosti považovaný za hlavnú vstupnú bránu do Európy pre drogy, najmä kokaín, približuje AFP.



Holandské colné úrady v utorok oznámili, že v roku 2021 zhabali rekordných 68 ton kokaínu, v porovnaní so 49 tonami z predchádzajúceho roka.



Policajná agentúra EÚ upozornila, že Holandsko a susedné Belgicko sa stávajú centrami pre dodávky kokaínu predovšetkým z Kolumbie. Pobrežie Severného mora už "predstihlo Pyrenejský polostrov ako hlavné miesto vstupu kokaínu do Európy", uviedol Europol v správe zo septembra. Kokaín bol podľa správy s odhadovaným počtom 4,4 milióna užívateľov v uplynulom roku po marihuane druhou najužívanejšou drogou v západnej a strednej Európe.