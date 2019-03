V Rovníkovej Guinei zadržali popredného ľudskoprávneho aktivistu

Okenve si mal v piatok na pôde Francúzskeho inštitútu v hlavnom meste od francúzskych a nemeckých ambasádorov prevziať francúzsko-nemeckú Cenu za ľudské práva a právny štát.

Malabo 16. marca (TASR) - V západoafrickom štáte Rovníková Guinea zadržali popredného ľudskoprávneho aktivistu, ktorý pricestoval do hlavného mesta Malabo, aby si tam prevzal ocenenie za svoju prácu. V sobotu o tom informovala opozícia a zdroj z prostredia polície, píše agentúra AFP.



Opozičná strana Konvergencia pre sociálnu demokraciu zverejnila vyhlásenie, podľa ktorého Alfredo Okenve pricestoval do Malaba vo štvrtok, deň pred odovzdávaním ceny. Polícia ho zadržala na letisku v piatok večer.



"Agenti ho odviedli na policajné riaditeľstvo v Malabe," dodala strana. Zadržanie aktivistu potvrdil pre AFP policajt z letiska.



Dôvod jeho zadržania nie je bezprostredne známy.



Okenve si mal v piatok na pôde Francúzskeho inštitútu v hlavnom meste od francúzskych a nemeckých ambasádorov prevziať francúzsko-nemeckú Cenu za ľudské práva a právny štát. Ceremoniál však zrušili po tom, ako guinejská vláda zaslala oficiálnu nótu, uviedli podľa AFP diplomatické zdroje.



Ako doplnila AFP, guinejské ministerstvo zahraničných vecí cenu neuznalo, pretože nebolo začlenené do výberového procesu. Argumentovalo nedostatkom transparentnosti. Ambasády Nemecka a Francúzska následne odovzdanie ocenenia odložili.