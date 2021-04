Vláda rozhodla o vypustení odpadovej vody z Fukušimy do oceánu

Tokio 13. apríla (TASR) - Japonská vláda schválila vypustenie viac ako milióna ton upravenej odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima I do oceánu. V utorok to oznámil japonský premiér Jošihide Suga. Toto rozhodnutie vyvolalo okamžite prudkú reakciu Číny, ktorá ho označila za "nezodpovedné", a protesty miestnych rybárov, píše agentúra AFP.



Je nepravdepodobné, že by sa s vypúšťaním vody začalo v najbližších rokoch. Suga na zasadaní vlády uviedol, že ide o "nevyhnutný krok" pri vyraďovaní jadrovej elektrárne z prevádzky, ktoré potrvá desaťročia.



Vláda chcela pôvodne rozhodnutie oficiálne oznámiť vlani v októbri. Predchádzali mu roky polemiky o tom, ako sa najlepšie zbaviť odhadovaných 1,25 milióna ton odpadovej vody vrátane tej, ktorou boli reaktory chladené po tom, ako elektráreň v roku 2011 poškodilo obrovské cunami.



Plán vlády odsúdili environmentálni aktivisti, ako aj miestni rybári a poľnohospodári, ktorí sa obávajú, že spotrebitelia sa rybám a plodinám z tejto oblasti budú vyhýbať.



Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, jeden z nich, trícium, sa však existujúcimi technológiami nedá odstrániť. Tento rádioaktívny izotop vodíka je podľa odborníkov pre ľudí škodlivý iba vo veľmi vysokých dávkach. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tvrdí, že správne prefiltrovanú vodu možno zriediť s morskou vodou a následne vypustiť do oceánu. Odpadovú vodu by pred vypustením zriedili ešte v elektrárni.